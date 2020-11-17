В Приморье стартовала Всероссийская инклюзивная акция "Музей для всех"

В Приморской государственной картинной галерее дали старт Всероссийской инклюзивной акции "Музей для всех - 2020" под девизом "Искусство для всех и каждого". Главная ее задача - помочь познакомиться с произведениями искусства людям с ограниченными возможностями здоровья, содействовать их социокультурной адаптации.

Во Владивостоке акция началась на две недели раньше, чем в других городах страны. Кроме того, в приморской столице она имеет свои особенности - в ней участвуют не только музеи, но и около десятка других ведущих учреждений культуры, среди них, например, Приморский океанариум и Приморская сцена Мариинского театра. Посетителей ждут вставки, мастер-классы и другие мероприятия.

Главным сюрпризом первого дня стал запуск в картинной галерее видеогидов. В небольшом устройстве, больше всего похожем на смартфон, на русском жестовом языке записаны описания 10 картин, представленных в экспозиции Приморской государственной картинной галереи "Русское искусство XVI - начала XX веков". Видеогиды галерея купила за собственные средства - 10 устройств обошлись почти в миллион рублей, рассказала директор галереи Алена Даценко. Дорого было и сделать профессиональные ролики - один стоит 25 тысяч рублей, в этом помогла компания FESCO. Но даже, имея деньги, создать описание было непросто.

- Оказывается, современный жестовый язык - это отдельная тема, над которой серьезно работают только в Музее современного искусства "Гараж" в Москве. В обычном жестовом языке не хватает слов, чтобы описать предметы искусства, - объяснила собеседница "РГ".

К слову, видеогиды, в отличие от привычных аудио-, есть всего в нескольких музеях страны. Но поскольку в Приморской картинной галерее серьезно занялись развитием инклюзивного направления, то решились на покупку оборудования. Началось все в 2018 году с выставки, подготовленной Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина совместно со Сбербанком "Видеть невидимое". По просьбе Алены Даценко Владивосток включили в список городов, куда приедет экспозиция, а каждому музею, где шла выставка, банк предлагал за свой счет сделать тактильную копию какой-либо картины. В галерее выбрали полотно Николая Харламова "Русская девушка".

- Тогда впервые мы начали целенаправленно работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Действовали точечно - нужно было обзванивать, приглашать, встречать. Мы постарались охватить не только Владивосток, но и другие города и районы Приморья. Немногие музеи вводят тактильные экспонаты в постоянную экспозицию, но для нас это принципиально важно. Мы высвободили место в постоянной экспозиции, и сейчас этот модуль в открытом доступе. Человек может прийти, потрогать, прочитать описание, сделанное шрифтом Брайля, - рассказал она.

К настоящему моменту в галерее есть несколько тактильных копий произведений искусства. Среди них - копия картины Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа", выставлявшейся во Владивостоке в 2019 году, и шедевра из Государственного Эрмитажа - головы Ареса, созданного древнеримским мастером.

Алена Даценко делится наблюдениями о том, что многие люди, не имеющие проблем со слухом или зрением, изучают такие экспонаты. По ее мнению, это помогает им лучше понять людей, чьи возможности ограничены.

Во Владивостоке акция продлится месяц и завершится как и в остальных городах страны в середине декабря.