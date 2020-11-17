За сутки в России подтверждено 22 410 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5882
- 2 Санкт-Петербург 2130
- 3 Московская область 839
- 4 Нижегородская область 407
- 5 Архангельская область 351
- 6 Свердловская область 349
- 7 Красноярский край 329
- 8 Ростовская область 312
- 9 Воронежская область 311
- 10 Республика Коми 283
- 11 Хабаровский край 273
- 12 Республика Бурятия 269
- 13 Республика Карелия 268
- 14 Забайкальский край 266
- 15 Иркутская область 259
- 16 Мурманская область 256
- 17 Пермский край 245
- 18 Алтайский край 235
- 19 Волгоградская область 229
- 20 Омская область 229
- 21 Ульяновская область 227
- 22 Саратовская область 220
- 23 Республика Саха (Якутия) 220
- 24 Приморский край 218
- 25 Ставропольский край 217
- 26 Самарская область 216
- 27 Челябинская область 210
- 28 Кировская область 205
- 29 Томская область 205
- 30 Ханты-Мансийский АО 198
- 31 Ямало-Ненецкий АО 192
- 32 Оренбургская область 188
- 33 Тверская область 186
- 34 Кемеровская область 185
- 35 Ленинградская область 179
- 36 Новосибирская область 179
- 37 Республика Хакасия 175
- 38 Ярославская область 172
- 39 Псковская область 170
- 40 Тюменская область 169
- 41 Новгородская область 166
- 42 Пензенская область 166
- 43 Белгородская область 161
- 44 Краснодарский край 161
- 45 Калининградская область 159
- 46 Удмуртская Республика 158
- 47 Амурская область 157
- 48 Республика Крым 155
- 49 Вологодская область 152
- 50 Ивановская область 151
- 51 Курская область 151
- 52 Брянская область 144
- 53 Костромская область 139
- 54 Астраханская область 139
- 55 Тульская область 138
- 56 Калужская область 135
- 57 Орловская область 135
- 58 Владимирская область 125
- 59 Республика Башкортостан 121
- 60 Сахалинская область 121
- 61 Тамбовская область 115
- 62 Рязанская область 112
- 63 Смоленская область 107
- 64 Липецкая область 101
- 65 Республика Тыва 99
- 66 Республика Дагестан 97
- 67 Курганская область 92
- 68 Кабардино-Балкарская Республика 89
- 69 Карачаево-Черкесская Республика 89
- 70 Республика Мордовия 88
- 71 Чувашская Республика 85
- 72 Республика Алтай 79
- 73 Республика Калмыкия 77
- 74 Республика Адыгея 76
- 75 Республика Ингушетия 72
- 76 Республика Северная Осетия 72
- 77 Республика Татарстан 61
- 78 Чеченская Республика 59
- 79 Камчатский край 59
- 80 г. Севастополь 54
- 81 Республика Марий Эл 52
- 82 Магаданская область 44
- 83 Еврейская АО 30
- 84 Чукотский АО 9
- 85 Ненецкий автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
- 2. Республика Калмыкия, Республика Татарстан 0,7%
- 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Краснодарский край 0,8%
За последние сутки подтверждено 442 летальных случая:
- Белгородская область 3
- Воронежская область 8
- Ивановская область 7
- Костромская область 2
- Курская область 4
- Липецкая область 2
- Московская область 15
- Смоленская область 2
- Тверская область 2
- Тульская область 1
- Москва 74
- Республика Карелия 3
- Республика Коми 12
- Ленинградская область 5
- Мурманская область 7
- Санкт-Петербург 69
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 3
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 18
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 4
- Республика Башкортостан 1
- Республика Марий Эл 3
- Республика Татарстан 2
- Удмуртская Республика 3
- Пермский край 7
- Кировская область 1
- Нижегородская область 14
- Оренбургская область 4
- Пензенская область 1
- Самарская область 5
- Саратовская область 3
- Курганская область 1
- Свердловская область 8
- Тюменская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 7
- Челябинская область 1
- Республика Хакасия 4
- Алтайский край 10
- Красноярский край 20
- Иркутская область 16
- Кемеровская область 5
- Новосибирская область 6
- Омская область 8
- Республика Бурятия 12
- Республика Саха (Якутия) 6
- Забайкальский край 8
- Приморский край 3
- Амурская область 3
- Магаданская область 1
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 3
За весь период по России умерло 33 931 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 055 человек:
- Белгородская область 189
- Брянская область 23
- Владимирская область 157
- Воронежская область 496
- Ивановская область 95
- Калужская область 134
- Костромская область 164
- Курская область 87
- Липецкая область 29
- Московская область 497
- Орловская область 108
- Рязанская область 163
- Смоленская область 201
- Тамбовская область 313
- Тверская область 159
- Тульская область 135
- Ярославская область 164
- Москва 5274
- Республика Карелия 73
- Республика Коми 343
- Архангельская область 296
- Ненецкий автономный округ 14
- Вологодская область 212
- Калининградская область 152
- Ленинградская область 183
- Мурманская область 388
- Новгородская область 99
- Псковская область 35
- Санкт-Петербург 1098
- Республика Адыгея 69
- Республика Калмыкия 93
- Республика Крым 254
- Краснодарский край 123
- Астраханская область 77
- Волгоградская область 468
- Ростовская область 300
- Севастополь 143
- Республика Дагестан 88
- Республика Ингушетия 116
- Кабардино-Балкарская Республика 117
- Карачаево-Черкесская Республика 123
- Республика Северная Осетия - Алания 86
- Чеченская Республика 16
- Ставропольский край 610
- Республика Башкортостан 34
- Республика Марий Эл 85
- Республика Мордовия 66
- Республика Татарстан 49
- Удмуртская Республика 167
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 199
- Кировская область 110
- Нижегородская область 377
- Оренбургская область 136
- Пензенская область 105
- Самарская область 249
- Саратовская область 478
- Ульяновская область 216
- Курганская область 125
- Свердловская область 351
- Тюменская область 195
- Ханты-Мансийский автономный округ 204
- Ямало-Ненецкий автономный округ 102
- Челябинская область 938
- Республика Алтай 319
- Республика Тыва 169
- Республика Хакасия 68
- Алтайский край 192
- Красноярский край 320
- Иркутская область 286
- Кемеровская область 231
- Новосибирская область 136
- Омская область 211
- Томская область 149
- Республика Бурятия 294
- Республика Саха (Якутия) 183
- Забайкальский край 650
- Камчатский край 58
- Приморский край 115
- Амурская область 95
- Магаданская область 73
- Хабаровский край 177
- Сахалинская область 132
- Еврейская автономная область 16
- Чукотский автономный округ 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 475 904.