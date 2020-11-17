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17.11.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 410 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,8% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5882
  • 2 Санкт-Петербург 2130
  • 3 Московская область 839
  • 4 Нижегородская область 407
  • 5 Архангельская область 351
  • 6 Свердловская область 349
  • 7 Красноярский край 329
  • 8 Ростовская область 312
  • 9 Воронежская область 311
  • 10 Республика Коми 283
  • 11 Хабаровский край 273
  • 12 Республика Бурятия 269
  • 13 Республика Карелия 268
  • 14 Забайкальский край 266
  • 15 Иркутская область 259
  • 16 Мурманская область 256
  • 17 Пермский край 245
  • 18 Алтайский край 235
  • 19 Волгоградская область 229
  • 20 Омская область 229
  • 21 Ульяновская область 227
  • 22 Саратовская область 220
  • 23 Республика Саха (Якутия) 220
  • 24 Приморский край 218
  • 25 Ставропольский край 217
  • 26 Самарская область 216
  • 27 Челябинская область 210
  • 28 Кировская область 205
  • 29 Томская область 205
  • 30 Ханты-Мансийский АО 198
  • 31 Ямало-Ненецкий АО 192
  • 32 Оренбургская область 188
  • 33 Тверская область 186
  • 34 Кемеровская область 185
  • 35 Ленинградская область 179
  • 36 Новосибирская область 179
  • 37 Республика Хакасия 175
  • 38 Ярославская область 172
  • 39 Псковская область 170
  • 40 Тюменская область 169
  • 41 Новгородская область 166
  • 42 Пензенская область 166
  • 43 Белгородская область 161
  • 44 Краснодарский край 161
  • 45 Калининградская область 159
  • 46 Удмуртская Республика 158
  • 47 Амурская область 157
  • 48 Республика Крым 155
  • 49 Вологодская область 152
  • 50 Ивановская область 151
  • 51 Курская область 151
  • 52 Брянская область 144
  • 53 Костромская область 139
  • 54 Астраханская область 139
  • 55 Тульская область 138
  • 56 Калужская область 135
  • 57 Орловская область 135
  • 58 Владимирская область 125
  • 59 Республика Башкортостан 121
  • 60 Сахалинская область 121
  • 61 Тамбовская область 115
  • 62 Рязанская область 112
  • 63 Смоленская область 107
  • 64 Липецкая область 101
  • 65 Республика Тыва 99
  • 66 Республика Дагестан 97
  • 67 Курганская область 92
  • 68 Кабардино-Балкарская Республика 89
  • 69 Карачаево-Черкесская Республика 89
  • 70 Республика Мордовия 88
  • 71 Чувашская Республика 85
  • 72 Республика Алтай 79
  • 73 Республика Калмыкия 77
  • 74 Республика Адыгея 76
  • 75 Республика Ингушетия 72
  • 76 Республика Северная Осетия 72
  • 77 Республика Татарстан 61
  • 78 Чеченская Республика 59
  • 79 Камчатский край 59
  • 80 г. Севастополь 54
  • 81 Республика Марий Эл 52
  • 82 Магаданская область 44
  • 83 Еврейская АО 30
  • 84 Чукотский АО 9
  • 85 Ненецкий автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%
  • 2. Республика Калмыкия, Республика Татарстан 0,7%
  • 3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Краснодарский край 0,8%
За последние сутки подтверждено 442 летальных случая:
  • Белгородская область 3
  • Воронежская область 8
  • Ивановская область 7
  • Костромская область 2
  • Курская область 4
  • Липецкая область 2
  • Московская область 15
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 2
  • Тульская область 1
  • Москва 74
  • Республика Карелия 3
  • Республика Коми 12
  • Ленинградская область 5
  • Мурманская область 7
  • Санкт-Петербург 69
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Крым 6
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 3
  • Волгоградская область 4
  • Ростовская область 18
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 4
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Марий Эл 3
  • Республика Татарстан 2
  • Удмуртская Республика 3
  • Пермский край 7
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 14
  • Оренбургская область 4
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 5
  • Саратовская область 3
  • Курганская область 1
  • Свердловская область 8
  • Тюменская область 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 7
  • Челябинская область 1
  • Республика Хакасия 4
  • Алтайский край 10
  • Красноярский край 20
  • Иркутская область 16
  • Кемеровская область 5
  • Новосибирская область 6
  • Омская область 8
  • Республика Бурятия 12
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Забайкальский край 8
  • Приморский край 3
  • Амурская область 3
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1
  • Сахалинская область 1
  • Еврейская автономная область 3

За весь период по России умерло 33 931 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 055 человек:
  • Белгородская область 189
  • Брянская область 23
  • Владимирская область 157
  • Воронежская область 496
  • Ивановская область 95
  • Калужская область 134
  • Костромская область 164
  • Курская область 87
  • Липецкая область 29
  • Московская область 497
  • Орловская область 108
  • Рязанская область 163
  • Смоленская область 201
  • Тамбовская область 313
  • Тверская область 159
  • Тульская область 135
  • Ярославская область 164
  • Москва 5274
  • Республика Карелия 73
  • Республика Коми 343
  • Архангельская область 296
  • Ненецкий автономный округ 14
  • Вологодская область 212
  • Калининградская область 152
  • Ленинградская область 183
  • Мурманская область 388
  • Новгородская область 99
  • Псковская область 35
  • Санкт-Петербург 1098
  • Республика Адыгея 69
  • Республика Калмыкия 93
  • Республика Крым 254
  • Краснодарский край 123
  • Астраханская область 77
  • Волгоградская область 468
  • Ростовская область 300
  • Севастополь 143
  • Республика Дагестан 88
  • Республика Ингушетия 116
  • Кабардино-Балкарская Республика 117
  • Карачаево-Черкесская Республика 123
  • Республика Северная Осетия - Алания 86
  • Чеченская Республика 16
  • Ставропольский край 610
  • Республика Башкортостан 34
  • Республика Марий Эл 85
  • Республика Мордовия 66
  • Республика Татарстан 49
  • Удмуртская Республика 167
  • Республика Чувашия 27
  • Пермский край 199
  • Кировская область 110
  • Нижегородская область 377
  • Оренбургская область 136
  • Пензенская область 105
  • Самарская область 249
  • Саратовская область 478
  • Ульяновская область 216
  • Курганская область 125
  • Свердловская область 351
  • Тюменская область 195
  • Ханты-Мансийский автономный округ 204
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 102
  • Челябинская область 938
  • Республика Алтай 319
  • Республика Тыва 169
  • Республика Хакасия 68
  • Алтайский край 192
  • Красноярский край 320
  • Иркутская область 286
  • Кемеровская область 231
  • Новосибирская область 136
  • Омская область 211
  • Томская область 149
  • Республика Бурятия 294
  • Республика Саха (Якутия) 183
  • Забайкальский край 650
  • Камчатский край 58
  • Приморский край 115
  • Амурская область 95
  • Магаданская область 73
  • Хабаровский край 177
  • Сахалинская область 132
  • Еврейская автономная область 16
  • Чукотский автономный округ 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 475 904.

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