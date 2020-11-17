За сутки в России подтверждено 22 410 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,8% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5882

2 Санкт-Петербург 2130

3 Московская область 839

4 Нижегородская область 407

5 Архангельская область 351

6 Свердловская область 349

7 Красноярский край 329

8 Ростовская область 312

9 Воронежская область 311

10 Республика Коми 283

11 Хабаровский край 273

12 Республика Бурятия 269

13 Республика Карелия 268

14 Забайкальский край 266

15 Иркутская область 259

16 Мурманская область 256

17 Пермский край 245

18 Алтайский край 235

19 Волгоградская область 229

20 Омская область 229

21 Ульяновская область 227

22 Саратовская область 220

23 Республика Саха (Якутия) 220

24 Приморский край 218

25 Ставропольский край 217

26 Самарская область 216

27 Челябинская область 210

28 Кировская область 205

29 Томская область 205

30 Ханты-Мансийский АО 198

31 Ямало-Ненецкий АО 192

32 Оренбургская область 188

33 Тверская область 186

34 Кемеровская область 185

35 Ленинградская область 179

36 Новосибирская область 179

37 Республика Хакасия 175

38 Ярославская область 172

39 Псковская область 170

40 Тюменская область 169

41 Новгородская область 166

42 Пензенская область 166

43 Белгородская область 161

44 Краснодарский край 161

45 Калининградская область 159

46 Удмуртская Республика 158

47 Амурская область 157

48 Республика Крым 155

49 Вологодская область 152

50 Ивановская область 151

51 Курская область 151

52 Брянская область 144

53 Костромская область 139

54 Астраханская область 139

55 Тульская область 138

56 Калужская область 135

57 Орловская область 135

58 Владимирская область 125

59 Республика Башкортостан 121

60 Сахалинская область 121

61 Тамбовская область 115

62 Рязанская область 112

63 Смоленская область 107

64 Липецкая область 101

65 Республика Тыва 99

66 Республика Дагестан 97

67 Курганская область 92

68 Кабардино-Балкарская Республика 89

69 Карачаево-Черкесская Республика 89

70 Республика Мордовия 88

71 Чувашская Республика 85

72 Республика Алтай 79

73 Республика Калмыкия 77

74 Республика Адыгея 76

75 Республика Ингушетия 72

76 Республика Северная Осетия 72

77 Республика Татарстан 61

78 Чеченская Республика 59

79 Камчатский край 59

80 г. Севастополь 54

81 Республика Марий Эл 52

82 Магаданская область 44

83 Еврейская АО 30

84 Чукотский АО 9

85 Ненецкий автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано1 971 013 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан 0,6%

2. Республика Калмыкия, Республика Татарстан 0,7%

3. Республика Алтай, Ямало-Ненецкий АО, Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Краснодарский край 0,8% За последние сутки подтверждено 442 летальных случая: Белгородская область 3

Воронежская область 8

Ивановская область 7

Костромская область 2

Курская область 4

Липецкая область 2

Московская область 15

Смоленская область 2

Тверская область 2

Тульская область 1

Москва 74

Республика Карелия 3

Республика Коми 12

Ленинградская область 5

Мурманская область 7

Санкт-Петербург 69

Республика Калмыкия 2

Республика Крым 6

Краснодарский край 5

Астраханская область 3

Волгоградская область 4

Ростовская область 18

Севастополь 1

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 4

Республика Башкортостан 1

Республика Марий Эл 3

Республика Татарстан 2

Удмуртская Республика 3

Пермский край 7

Кировская область 1

Нижегородская область 14

Оренбургская область 4

Пензенская область 1

Самарская область 5

Саратовская область 3

Курганская область 1

Свердловская область 8

Тюменская область 6

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 7

Челябинская область 1

Республика Хакасия 4

Алтайский край 10

Красноярский край 20

Иркутская область 16

Кемеровская область 5

Новосибирская область 6

Омская область 8

Республика Бурятия 12

Республика Саха (Якутия) 6

Забайкальский край 8

Приморский край 3

Амурская область 3

Магаданская область 1

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1

Еврейская автономная область 3 За весь период по России умерло 33 931 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 055 человек: Белгородская область 189

Брянская область 23

Владимирская область 157

Воронежская область 496

Ивановская область 95

Калужская область 134

Костромская область 164

Курская область 87

Липецкая область 29

Московская область 497

Орловская область 108

Рязанская область 163

Смоленская область 201

Тамбовская область 313

Тверская область 159

Тульская область 135

Ярославская область 164

Москва 5274

Республика Карелия 73

Республика Коми 343

Архангельская область 296

Ненецкий автономный округ 14

Вологодская область 212

Калининградская область 152

Ленинградская область 183

Мурманская область 388

Новгородская область 99

Псковская область 35

Санкт-Петербург 1098

Республика Адыгея 69

Республика Калмыкия 93

Республика Крым 254

Краснодарский край 123

Астраханская область 77

Волгоградская область 468

Ростовская область 300

Севастополь 143

Республика Дагестан 88

Республика Ингушетия 116

Кабардино-Балкарская Республика 117

Карачаево-Черкесская Республика 123

Республика Северная Осетия - Алания 86

Чеченская Республика 16

Ставропольский край 610

Республика Башкортостан 34

Республика Марий Эл 85

Республика Мордовия 66

Республика Татарстан 49

Удмуртская Республика 167

Республика Чувашия 27

Пермский край 199

Кировская область 110

Нижегородская область 377

Оренбургская область 136

Пензенская область 105

Самарская область 249

Саратовская область 478

Ульяновская область 216

Курганская область 125

Свердловская область 351

Тюменская область 195

Ханты-Мансийский автономный округ 204

Ямало-Ненецкий автономный округ 102

Челябинская область 938

Республика Алтай 319

Республика Тыва 169

Республика Хакасия 68

Алтайский край 192

Красноярский край 320

Иркутская область 286

Кемеровская область 231

Новосибирская область 136

Омская область 211

Томская область 149

Республика Бурятия 294

Республика Саха (Якутия) 183

Забайкальский край 650

Камчатский край 58

Приморский край 115

Амурская область 95

Магаданская область 73

Хабаровский край 177

Сахалинская область 132

Еврейская автономная область 16

Чукотский автономный округ 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 1 475 904.