Здравоохранение Якутии выдержало сверхвысокие нагрузки в условиях пандемии

Система здравоохранения Якутии мобилизовалась в условиях пандемии и уже в течение восьми месяцев выдерживает сверхвысокие нагрузки в борьбе с COVID-19.

Опыт республики по организации стационаров на базе общежитий Северо-Восточного федерального университета и других образовательных учреждений, впервые апробированный в мае этого года, признан одной из лучших региональных практик по лечению больных COVID-19. Еще одним практическим решением, признанным на федеральном уровне, стало привлечение в первичное звено медицинской помощи дополнительного транспорта. Это помогло предотвратить массовые очереди из карет скорой помощи и облегчить работу врачей.

Об этом министр здравоохранения региона Елена Борисова рассказала на расширенном заседании постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии при рассмотрении реализации закона республики "Об охране здоровья населения" в период пандемии.

Как отметила министр, самая главная и большая работа была проведена по формированию коечного фонда для больных COVID-19. При этом не прекращалась плановая помощь в условиях стационара пациентам с другими инфекционными заболеваниями.

- Если весной максимальное количество коек для больных коронавирусной инфекцией в Якутии составляло 1700 при рекомендованном Минздравом РФ нормативе 485, то сегодня организовано 2908 круглосуточных коек, в том числе 1358 в Якутске. В их числе 675 - с подводкой кислорода, - подчеркнула Елена Борисова.

Еще одна масштабная работа была проведена по наращиванию возможностей лабораторной диагностики новой инфекции. В результате сегодня Якутия является лидером в стране по забору анализов на душу населения.

- На момент начала пандемии в республике вообще не было медицинских организаций, которые занимались бы выявлением вирусов любого типа, в том числе и коронавируса. Сегодня эту функцию в регионе обеспечивают 14 лабораторий, в том числе 12 на базе государственных медицинских учреждений, что является одним из самых высоких показателей в стране. Ежедневно лабораториями в Якутии проводится обработка более шести тысяч проб биоматериала. Сейчас ведется работа над сокращением сроков предоставления результатов анализов, - пояснила министр здравоохранения.

В случае тяжелого протекания заболевания COVID-19 пациенты из отдаленных районов и труднодоступных населенных пунктов республики транспортируются санавиацией. Заявки подают центральные районные больницы после телемедицинских консультаций с региональным центром. Также осуществляются межрайонные и внутрирайонные рейсы. Всего по состоянию на конец октября осуществлено 1176 санрейсов, из них 171 - для эвакуации пациентов с коронавирусной инфекцией.

Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, в Якутии не прекращается оказание плановой медицинской помощи онкологическим больным, пациентам, находящимся на постоянной заместительной почечной терапии, продолжает оказываться экстренная медицинская помощь по всем профилям. Для безопасного лечения минздравом региона разработана маршрутизация всех пациентов.

Депутаты выразили благодарность медикам за слаженную и эффективную работу. По их мнению, министерство здравоохранения региона справляется со сложными задачами в очень непростое время.

- Парламент Якутии и постоянный комитет по здравоохранению находятся на постоянной связи со всеми структурами, вовлеченными в эту деятельность. Депутаты республики поддержали инициативу рескома профсоюзов медработников Якутии по повышению оплаты труда и страхованию медицинских работников, оказывающих помощь контактным лицам и больным коронавирусной инфекцией. И, конечно, мы продолжаем работу по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения, - отметил руководитель профильного комитета Владимир Чичигинаров.