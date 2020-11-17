Аквабизнес - это не просто хвост и чешуя, как привыкли думать обыватели. Водные ресурсы способны приносить ощутимую прибыль, иначе 90 процентов водоемов страны не находились бы в аренде. Но вот парадокс: улов не всегда зависит от усилий арендаторов. К плачевным потерям приводят двойные стандарты и непрозрачные правила пользования водными ресурсами на местном уровне. С какими сложностями сталкиваются арендаторы пензенских прудов и озер, выяснила корреспондент "РГ".

Плотина раздора

По документам пруд в селе Богословка Пензенской области - безымянный. На три гектара раскинулась водная гладь с живописными берегами. Когда-то запруду соорудил местный колхоз, но после его развала один из чистейших водоемов в пригороде Пензы остался бесхозным.

- Я обратился в минлесхоз Пензенской области с заявлением о предоставлении в пользование этим объектом в 2013 году. Хотел организовать комфортный отдых для ветеранов боевых действий, своеобразный реабилитационный центр, - рассказывает фермер Юрий Сергеев. - У нас даже своего госпиталя на тот момент не было, а здоровье у многих подорвано. Просил пруд в аренду на 20 лет, чтобы окупить затраты на благоустройство, но региональный минлесхоз разрешил только на 15 лет. Построил несколько летних домиков и беседок. За год около 30 семей ветеранов здесь бесплатно отдыхают. Для других сдаем места в наем: не все могут позволить себе отдых на море, а здесь вода, чистый песок и свежий воздух.

У пруда он построил небольшую ферму и пасеку. Из козьего молока производит сыр, из ульев качает мед. Приезжие все это раскупают с удовольствием. Территория пруда не огорожена, свободный доступ к воде имеют все желающие. Платить приходится только за дополнительные услуги - мангал или оборудованные места отдыха.

Казалось бы, все хорошо... Но в 2016 году у пруда появился второй хозяин, вернее, постоянный пользователь. Минлесхоз Пензенской области передал тот же пруд в пользование агрофирме "Раздолье", но для других целей - орошения земель сельскохозяйственного назначения, в том числе лугов и пастбищ. Права оформили как совместное водопользование. По документам выходит все гладко, а на деле один хозяин содержит пруд и плотину, а другой - качает из него воду. В агрофирме "Раздолье" комментировать ситуацию отказались, сообщив, что действуют строго в рамках закона.

Такое совместное пользование уже привело к тому, что пруд на глазах обмельчал. Домики превратились в торчащие из воды избушки на курьих ножках: углубленные в дно сваи оголились почти на метр. Но есть последствия и похуже. Тяжелая техника, которая качала воду для полива, использовала короткий путь прямо по плотине. Земляное сооружение стало осыпаться.

Чтобы избежать дальнейшего разрушения, Сергеев установил на подъездах к плотине шлагбаум. Некоторое время спустя "Раздолье" установило ограждение на дороге, уже на своей территории. Теперь, чтобы добраться до города, и отдыхающим, и работникам фермы приходится делать крюк в 30 километров.

- Действующим законодательством запрещается ограничивать проезд специальной техники, в том числе пожарных расчетов, к гидротехническим сооружениям, которые являются объектами повышенной опасности. Кроме того, в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ, водопользователь не вправе ограничивать доступ населения к водоохраной зоне. Но главный вопрос - должна обеспечиваться безопасность эксплуатации ГТС, ведь цена вопроса - человеческие жизни. Надеюсь, надзорные органы здесь не останутся в стороне, - говорит член Общественной палаты Пензенской области Алексей Богородицкий.

Совладельцы отстаивают свои права пользования в судах последние три года. Однако признать незаконными действия регионального минсельхоза и отменить регистрацию в государственном водном реестре, сделанную отделом водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления, пока никому не удалось. За это время истцы подвергались и взаимным проверкам контролирующих органов: Росреестра, МЧС, Роспотребнадзора, прокуратуры. Идиллия тихого отдыха у водоема разбилась о реалии жизни.

Неудачная рыбалка

Как оказалось, на прудах невыгодно даже разводить рыбу. Организация любительской рыбалки выходит себе дороже.

- Думал взять в аренду пустующий пруд площадью около пяти гектаров. До меня его арендовали какие-то безответственные, как я понял, люди. Плотину у них унесло, уровень воды упал, берега затянуло камышом. Я решил все это расчистить, запустить тонну малька карпа, и пусть народ рыбачит, - рассказывает фермер из Вадинского района Андрей Черезов.

Чтобы карп подрос, нужно подождать три года. И вот на третье лето, когда потянулись вереницы рыбаков с удочками, вся рыба в пруду сдохла. Местные рассказывали, что видели самолет, обрабатывающий ближайшие поля химикатами. Доказать, что именно это стало причиной мора рыбы не удалось. Запускать малька еще на три года желание у фермера отпало.

- Существуют некоторые юридические тонкости в заключении договора аренды водоема. Многие упускают из виду тот факт, что если вы берете пруд в аренду для организации на нем оплачиваемой рыбалки или разведения раков, обязательно указываются требования по установлению защитной зоны, - говорит юрист Наталья Короткова.

Оформление юридического договора на водопользование обязательно необходимо при организации отдыха на воде. А вот чтобы взять в аренду пруд для организации рыбалки, проще и выгоднее оформить в аренду земельный участок, на котором находится водоем. В этом случае пруд автоматически перейдет во владение и не возникнет споров с владельцами береговой зоны. Однако для этого необходимо определение границ земельного участка и его регистрация в Кадастровой палате. А многие водные объекты до сих пор не отмежеваны, остались бесхозными из-за неоднократных изменений границ землевладений и банкротства бывших владельцев.

В Пензенской области специалисты регионального управления природных ресурсов и охраны окружающей среды насчитали 839 водохранилищ, прудов и водоемов с площадью зеркала воды каждого более двух гектаров. Объем зарегулированного ими стока составляет свыше одного кубического километра, а общая площадь зеркала воды - около 25 тысяч гектаров. Для сравнения, в среднем за год в регионе вводят в севооборот примерно столько площадей необрабатываемых земель