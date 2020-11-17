Административный штраф в десять тысяч рублей за похороны - такое наказание назначил суд главе администрации одного из сел Светлинского района. Чиновница допустила проведение траурной церемонии с участием более 10 человек. После этого в селе пришлось вводить карантин по COVID-19.

Как рассказали "РГ" в Оренбургском облсуде, эта история произошла 15 июня. В тот период в регионе действовал указ губернатора области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Органы местного самоуправления обязаны были проинформировать население о необходимости соблюдения санитарных требований и рекомендаций. В частности, при проведении похорон документ предписывал совместно с ритуальными службами организовывать прощание с умершими при условии соблюдения социальной дистанции и применения средств индивидуальной защиты.

Ясненский районный суд признал главу сельской администрации виновной по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и оштрафовал ее на десять тысяч рублей. Облсуд оставил решение в силе.