Уфимский государственный авиационный технический университет вновь доказал, что является перспективным и инновационным вузом. Теперь он признан не только на республиканском и федеральном уровне, но и мировом. Средства на развитие университета и открытие в нем современной коворкинг-зоны с лабораторией Veeam выделил известный бизнесмен, долларовый миллионер, основатель компании Veeam Software Ратмир Тимашев, ныне живущий в Нью-Йорке. Он подписал благотворительное соглашение с ректором УГАТУ Сергеем Новиковым. 16 ноября состоялось долгожданное открытие лаборатории.

Суперсовременное оборудование, мощные компьютеры, большая интерактивная панель, минималистичный дизайн, эргономичная мебель - так выглядит коворкинг-зона UGATU IT LAB - новое и удобное пространство, которое в ближайшем будущем станет местом притяжения студентов. Здесь они смогут обдумывать и воплощать свои стартапы. Но главное - здесь находится та самая уникальная лаборатория, которая в первую очередь будет интересна студентам и преподавателям факультета информатики и робототехники (ФИРТ). В лаборатории под руководством сертифицированных тренеров они смогут получить навыки работы с современным программным обеспечением. Но как оказалось, не только студенты ФИРТа хотят пройти курсы по виртуализации и резервному копированию данных и получить сертификат, который даст существенные преимущества при трудоустройстве.

- Кроме трех тысяч студентов факультета информатики и робототехники желание пройти обучение уже изъявили студенты "железных" и гуманитарных факультетов. Мы не хотим им препятствовать. Поэтому 16 ноября начали отбор, чтобы самые мотивированные получили возможность бесплатно освоить продукты Veeam. Также планируем на базе лаборатории повысить ИТ-квалификацию преподавателей, чтобы они соответствовали самым высоким современным стандартам, - отметил ректор УГАТУ Сергей Новиков во время торжественного онлайн-открытия лаборатории 16 ноября.

Основатель компании Veeam Software Ратмир Тимашев поздравил студентов и преподавателей вуза, выйдя на связь из Нью-Йорка.

- Цель создания лаборатории - это изучение самых современных технологий в области виртуализации, резервного копирования и облачного хранения. Уверен, будущее за software. В современном мире программное обеспечение и данные превратились в самый большой актив любой компании. Уровень добавленной стоимости в любом продукте теперь выражается в количестве software и интеллектуальной собственности, которая вложена в продукт. Желаю всем студентам УГАТУ создать свою software-компанию или найти работу в уже действующей фирме. Именно в software - все основные открытия ближайшего времени, - подчеркнул Ратмир Тимашев.

Кстати, открытие лаборатории состоялось практически сразу после объявления результатов основного тура четвертьфинальных соревнований крупнейшей международной студенческой командной олимпиады по программированию (ICPC), в которой победу одержали команды УГАТУ.

- Из 109 команд участников были отобраны только 23, из которых две наши. В их составе есть не только магистранты и старшекурсники, но студенты младших курсов, у них большой потенциал. Теперь ребята обрели прекрасную площадку для дальнейшего развития и подготовки к состязаниям, - отметила декан факультета информатики и робототехники УГАТУ, профессор Нафиса Юсупова

Ректор УГАТУ Сергей Новиков также поблагодарил сотрудников и основателя компании Veeam.

- Мы постоянно на связи, обсуждаем все - от глобальных вопросов до мелочей. Такая вовлеченность представителей компании нам очень дорога! Мы приложим все усилия, чтобы поддерживать дружеские партнерские отношения, - подытожил Сергей Новиков.

Кстати

Набор студентов УГАТУ на программу обучения технологиям виртуализации и резервного копирования уже начался. Чтобы попасть в программу, ребятам нужно заполнить анкету по ссылке: https://clck.ru/QwXBY. И ждать результатов отбора. Главные критерии - средний балл и мотивация.

Справка

Veeam Software - крупнейшая мировая IT-компания, разрабатывающая различные решения по управлению данными, среди которых - резервное копирование, восстановление, защита и безопасность не только на "земле", но и в "облаке". Решения легко установить и использовать, они всегда надежно работают. Клиентами Veeam Software являются более 350 000 компаний по всему миру. В 2019 году объем заказов составил более миллиарда долларов.