На двух самарских предприятиях подвели итоги нацпроекта

На этой неделе сразу на двух самарских предприятиях "Новел Групп" и "Самарский завод слоистых пластиков" эксперты оценили результаты участия этих компаний в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости". На обеих производственных площадках существенно сократились временные затраты и простои, в итоге - выросла выработка.

"Новел Групп" было запущено в Самаре в 2012 году и является первым российским производителем фенольной бумаги (бумаги, пропитанной фенольными смолами). Эта продукция используется для ламинирования фанеры, из которой делают строительную опалубку. Также фенольные бумаги применяются в производстве мебели, торгового и складского оборудования, в транспортном машиностроении и судостроении.

Несмотря на то, что предприятие современное, его руководство приняло решение о включении в нацпроект. Полгода назад здесь начались преобразования. Совместно с Региональным центром компетенций в сфере производительности труда Самарской области компания начала работу по аудиту и оптимизации внутренних бизнес-процессов. Весь коллектив включился в этот процесс. Под руководством опытных тренеров РЦК персонал взглянул на повседневные трудовые процессы с другой стороны. Благодаря мозговому штурму при формировании дорожной карты внедрения принципов бережливого производства нашли способы оптимизации потока. Основными стали: снижение времени переналадки и сокращение незапланированных простоев.

Для начала навели порядок на слесарном участке, ведь в случае поломок нужно быстро их устранять. А для этого рассортированные инструменты должны быть исправны и всегда под рукой. Время переналадки сушилки №9 благодаря замене только одной детали сократилось в два раза - на полчаса. Время ее чистки с помощью установки газовой горелки сократится теперь сразу в 12 раз (или на 88 часов). Также удалось сэкономить 35 минут на переналадке производственного оборудования с помощью стандарта операций при смене типа продукции. В целом, по словам начальника производства Алексея Гадильшина, на потоке достигли хороших результатов, повысили производительность труда, снизили время производства, подтянули общую производственную дисциплину.

- Мы закрываем пилотный проект на предприятии с хорошими показателями. Время протекания процесса для выпуска продукции уменьшилось на 10%, выработка составила + 17% к базовому году, - подытожил руководитель проекта РЦК Михаил Михайлов.

Преобразования на "Самарском заводе слоистых пластиков" в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" также запустили под управлением экспертов РЦК. Был перезапущен образцовый производственный поток на участке формирования пресс-пакетов. В рамках дорожной карты решались следующие задачи: переполнение склада сырья, лишние перемещения паллет с сырьем ("пятнашки"), низкая эффективность работы участка, неорганизованное хранение запчастей и брак.

Простой участка наборки из-за ожидания погрузчика удалось исключить благодаря освобождению погрузчика от функции удержания паллеты на складе и использование буферного конвейера для подачи следующего вида сырья. Принцип сменного задания помог сократить временные потеки и на прочих производственных процессах.

- Мы использовали все инструменты бережливого производства. Очень хорошо получилось поработать со стандартизированной работой и с инструментами 5S. Удалось снизить на 20% время протекания процессов и выполнения заказа. Мы также снизили запасы и увеличили выработку, - пояснил Михаил Михайлов.

Брак удалось существенно сократить, сделав ставку на вовлеченность персонала (в том числе премирование). В итоге производительность труда на этом потоке повысилась на 21%.

Начальник производства цеха слоистых пластиков Алексей Рыжов рассказал, что по каждому участку ввели свой коэффициент потерь.

- В зависимости от коэффициента меняется премия. Если на участке менее 5% потери, то премия 100%. Идет определенная градация. Я считаю, это дало нужный эффект.

В условиях пандемии на заводе не только внедрили принципы бережливого производства, но и освоили выпуск новой продукции - панелей для медучреждений и мобильных госпиталей. Сейчас коллектив работает над выпуском панелей для будущей больницы в Подмосковье. Отметим, что для этого завод не покупал новое оборудование и не увеличивал штат, перезагрузиться помог нацпроект.

Справка "РГ"

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Производительности труда и поддержка занятости" еще в 2019 году. Сегодня в губернии уже 84 средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики вовлечены в реализацию приоритета. 48 из них реализовали пилотные проекты и используют инструменты бережливого производства. Причем на лучших площадках рост производительности труда достиг 48%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях - ключевой элемент опережающего экономического развития региона.