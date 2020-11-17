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17.11.2020 16:28
Рубрика: Экономика

Названы 10 лучших российских моногородов

Текст: Елена Манукиян
Подведены итоги ежегодного рейтинга моногородов, сообщили в Фонде развития моногородов (группа ВЭБ.РФ).
Фото: Яков Князев/ТАСС Фото: Яков Князев/ТАСС
Фото: Яков Князев/ТАСС

Города сравнили по 17 показателям, в числе которых - качество и доступность инфраструктуры, развитию малого и среднего предпринимательства, экономическая ситуация, взаимодействие с институтами развития.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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Так, в ТОП-10 вошли Набережные Челны республики Татарстан, Тольятти Самарской области, Первомайский Тульской области, Губкин Белгородской области, Кумертау республики Башкортостан, Череповец Вологодской области, Костомукша республики Карелия, Невинномысск Ставропольского края, Нижнекамск республики Татарстан и Тутаев Ярославской области.

"Моногорода сегодня - это прежде всего территории развития, потенциал которых не исчерпан. Многие из тех, кто сегодня вошёл в список лучших, уже неоднократно становились победителями", - подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Например, не в первый раз занимают верхние позиции рейтингов Губкин, Череповец, Кумертау, Набережные Челны, Тольятти, Невинномысск и Тутаев.

По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ирины Макиевой, те моногорода, которые вошли в сегодняшнюю десятку, уже вышли за пределы приставки "моно", они окрепли, к ним нужен более масштабный подход. "Это города, где не нужно спасать ситуацию и заниматься только лишь созданием рабочих мест. Им нужно больше: развитие городской экономики, городской среды", - говорит она. С 18 крупными моногородами ВЭБ.РФ уже начал работу по развитию городской экономики.

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В Фонде отмечают, что ТОП-10 помогает выявить наиболее сильные и перспективные стороны моногородов-лидеров, а также определить самые успешные проекты по улучшению качества жизни горожан. В последующем лидеры рейтинга 2019 года станут наставниками для других российских моногородов в рамках проекта МОНОГОРОДА.РФ "Менторство". Они поделятся опытом привлечения инвестиций, развития городской экономики и городской среды.

Мероприятие состоялось на площадке МШУ "СКОЛКОВО". Одновременно проходило онлайн - голосование за самого активного главу в социальных в официальных группах Фонда развития моногородов в соцсетях. Победителями стали: Олег Буданов - глава Карабаша Челябинской области, Айдар Метшин - глава Нижнекамска республики Татарстан и Олег Боровский - глава Саянска Иркутской области.

В регионах Экономика Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Моногорода в России

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