Самарские предприятия существенно увеличили производительность труда

Календарный год еще не закончился, а Самарская область уже достигла практически всех установленных для региона 15 показателей при реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев прокомментировал для "РГ" некоторые итоги приоритета.

В Самарской области 84 средних и крупных предприятия базовых несырьевых отраслей экономики уже вовлечены к этому году в реализацию нацпроекта. Фото: Правительство Самарской области

Самарская область традиционно выполняет все показатели, установленные в рамках нацпроекта, ведь регион стал пилотной территорией для страны при реализации приоритета еще с 2017 года. Один из основных показателей - это привлечение компаний. 84 средних и крупных предприятия базовых несырьевых отраслей экономики уже вовлечены к этому году в реализацию нацпроекта (это 100 процентов от планового показателя).

Внедренные на предприятиях принципы бережливого производства дают свои результаты, прежде всего по увеличению выработки. Причем, если для предприятий изначально был предусмотрен прирост выработки в первый год участия 10 процентов, то по итогам работы самарские предприятия показали куда более ощутимые результаты.

Так, замгендиректора "Средне-Волжский механический завод" Сергей Чернов ранее рассказывал, что сразу после оптимизации пилотного производственного потока производительность труда в перерасчете на одного работника выросла на 48 процентов. Существенно снизились объемы незавершенного производства и длительность производственного процесса. Что позволило увеличить сотрудникам заработную плату. На "СреднеВолжском подшипниковом заводе" выработка увеличилась на 86 процентов, при этом временные потери снизились на 75 процентов, а незавершенное производство - на 70 процентов. На "Эколос-Проектстрой" теперь вырабатывают в два раза больше продукции.

- При этом средний показатель повышения производительности труда по предприятиям-участникам нацпроекта (увеличение выработки) составил 133 процента, среднее снижение незавершенного производства - на 50 процентов, среднее снижение времени протекания процессов - на 47 процентов, - подытожил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев.

Принципы бережливого производства на практике самарским предприятиям помогают внедрять эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и Регионального центра компетенций (РЦК). Так, консультанты ФЦК помогли оптимизировать один из потоков на "АвтоВАЗТрансе", ускорив процесс техобслуживания тягачей почти в 20 раз. Теперь машины возвращаются на линию не через пять суток, а в тот же или на следующий день. Показатель по количеству предприятий-участников, внедряющих мероприятия нацпроекта при кураторстве ФЦК, выполнен на 100 процентов - 32 производства. Столько же к концу ноября будет и в графе показателей по числу компаний, оптимизирующих производство при поддержке экспертов РЦК. Здесь контрольные цифры также будут достигнуты. Количество предприятий-участников, самостоятельно внедряющих принципы бережливого производства в рамках нацпроекта, при значении в 20 единиц составило 24, то есть показатель выполнен на 120 процентов.

Также в регионе традиционно перевыполнены показатели по числу сотрудников компаний, обучившихся принципам бережливого производства. Так, федеральные эксперты провели тренинги для 462 работников (124,5 процента от плана), региональные - для 418 сотрудников (138,4 процента). Кроме того, на средства федерального и регионального бюджетов в размере 11,4 миллиона рублей заключены договоры на переобучение и повышение квалификации 488 работников самарских предприятий. Всего за счет казны в области с 2019 года уже "прокачали" профессиональные компетенции 2499 сотрудников производства.

Помимо перезагрузки промышленных предприятий в рамках нацпроекта модернизируется и служба занятости региона. В прошлом году открылся первый в стране "Цифровой центр занятости" в Тольятти: там практикуется безбумажная технология работы с гражданами и организациями.

"Это не просто преображение пространства, а качественное изменение процедур получения госуслуг. Прежде всего, благодаря цифровизации всех процессов, что отразилось на повышении клиентоориентированости службы занятости. Элементы цифровизации внедрены во все центры занятости региона. Полностью переформатирован в этом году по аналогии с Тольятти - центр занятости в Красном Яре", - пояснила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

Центры оснащены специальными планшетами для безбумажного документооборота, внедрены средства для перевода архивных фондов в электронный формат. Также переоснащены автоматизированные рабочие места, а сотрудники центров прошли обучение по программам профессиональной переподготовки.

Справка "РГ"

К 2024 году необходимо обеспечить ежегодный рост производительности труда на 5% на крупных и средних самарских предприятиях. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях - ключевой элемент опережающего экономического развития региона.