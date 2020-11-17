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17.11.2020 09:30
Рубрика: Общество

Ученые нашли способ очистить воду от ртути с помощью грибов

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), которому сегодня исполнилось 67 лет, создала технологию очистки воды от тяжелых металлов с помощью микроскопических грибов.

Фото: iStock
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- Тяжелые металлы очень токсичны в водной среде, к наиболее опасным из них относится ртуть. Ее соединения способны растворяться в воде и в дальнейшем накапливаются в живых организмах. Для очистки воды мы предлагаем использовать микроскопические грибы Trichoderma harzianum, которые сорбируют ионы цинка и других тяжелых металлов, - пояснила кандидат химических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ Елена Фарберова.

Ученые выяснили, что способность грибов поглощать ртуть можно усилить с помощью нагревания воды до определенной температуры или нанесения их на твердый носитель. Так появилась идея создать новый углеродный фильтр для воды, эффективность работы которого усиливает полезное свойство микроскопических грибов.

Лабораторные опыты показали, что степень извлечения ртути из воды с помощью нового биофильтра составляет 99 процентов.

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