В Башкирии спецназ штурмовал реабилитационный центр для наркозависимых

В Стерлитамакском районе полицейским пришлось штурмом брать реабилитационный центр для алко- и наркозависимых, чтобы освободить похищенных и незаконно удерживаемых там людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Спецоперация началась ранним утром: сотрудники отряда спецназначения "Гром" Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики штурмовали территорию реабцентра, располагавшегося в двухэтажном кирпичном здании в деревне Кармаскалы, одновременно с нескольких направлений. Спецназ оцепил здание за считанные секунды.

Внутри они обнаружили 30 человек, страдающих наркоманией и алкоголизмом, многие из которых, по их словам, были похищены: иногда сотрудники центра представлялись работниками правоохранительных органов либо просто насильно помещали в автомобиль и отвозили в реабилитационный центр. Здесь они жили в комнатах, походивших на казармы. Лечения не проводилось, людей просто закрывали под замок в комнатах с металлическими решетками на окнах, привязывали к кроватям. Иногда использовались наручники. За неповиновение "реабилитантов" могли избить, а звонить родным было запрещено. Последние платили за услуги центра от 25 тысяч до 35 тысяч рублей в месяц и не подозревали, как "лечат" их близких за глухими заборами.

Как уточнили в управлении СКР по Башкирии, в Стерлитамакском районе действовала организованная преступная группа: подозреваемыми проходят шесть человек в возрасте от 31 до 48 лет. Это жители Уфы и Стерлитамака. Уголовные дела возбуждены по статьям "Похищение человека, совершенное организованной группой" и "Незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой".

Следователи провели обыски в помещениях центра, а также в жилище у подозреваемых, изъяли необходимую документацию, техсредства и другие предметы, в том числе три пары наручников.

- Установлено, что от преступных действий злоумышленников пострадало 16 человек, родственники которых были уверены, что их близкие находятся в руках специалистов по избавлению от пагубных зависимостей. Тогда как в действительности квалифицированная помощь клиентам не оказывалась, а сотрудники центра не обладали специальными знаниями в области лечения алкогольной и наркотической зависимостей, - сообщили в управлении СКР по РБ.