В Башкирии спецназ штурмовал реабилитационный центр для наркозависимых

Новости

СК: задержан соучастник Александра Мавриди 18:18
В Госдуму внесен законопроект о минимальном возрасте главы ЦИК 18:13
Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей 18:03
Лак для ногтей может привести к развитию грибковых инфекций 18:03
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты 17:59
Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка 17:51
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+ 17:25
TikTok позволит родителям контролировать аккаунты детей 17:19
Путин отметил мужество Болсонару 17:17
Мишустин выделил почти 2,7 млрд на спецвыплаты соцработникам 17:14
В ГД внесен проект о запрете на организацию митингов на иностранные средства 16:59
Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками 16:56
Не согласных с Конституцией депутатов Госдумы призвали сдать мандаты 16:54
Гидрометцентр предупредил о метелях, сугробах и гололеде в центре России 16:46
Биткоин впервые с 2018 года подорожал на бирже до 17 тысяч долларов 16:42
Москалькова призвала зарубежных омбудсменов пройти вакцинацию от COVID 16:01
В Совфеде предложили увольнять педагогов за призывы к нарушению Конституции 15:58
В Москве завершилось прощание с Арменом Джигарханяном 15:55
В ОДКБ обсудят развитие военного сотрудничества 15:51
Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека 15:46
Власти Кубани планируют вернуть курортный сбор с 2021 года 15:33
Как правильно дезинфицировать телефон 15:27
Путин охарактеризовал поведение террористов поговоркой 15:21
Госдума одобрила президентский проект о лишении полномочий парламентариев 15:20
Путин назвал успешной борьбу Китая с коронавирусом 15:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 17:59
Рубрика: Происшествия

В Башкирии спецназ штурмовал реабилитационный центр для наркозависимых

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Стерлитамакском районе полицейским пришлось штурмом брать реабилитационный центр для алко- и наркозависимых, чтобы освободить похищенных и незаконно удерживаемых там людей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В Калининграде трое мужчин погибли при пожаре в центре реабилитации

Спецоперация началась ранним утром: сотрудники отряда спецназначения "Гром" Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики штурмовали территорию реабцентра, располагавшегося в двухэтажном кирпичном здании в деревне Кармаскалы, одновременно с нескольких направлений. Спецназ оцепил здание за считанные секунды.

Внутри они обнаружили 30 человек, страдающих наркоманией и алкоголизмом, многие из которых, по их словам, были похищены: иногда сотрудники центра представлялись работниками правоохранительных органов либо просто насильно помещали в автомобиль и отвозили в реабилитационный центр. Здесь они жили в комнатах, походивших на казармы. Лечения не проводилось, людей просто закрывали под замок в комнатах с металлическими решетками на окнах, привязывали к кроватям. Иногда использовались наручники. За неповиновение "реабилитантов" могли избить, а звонить родным было запрещено. Последние платили за услуги центра от 25 тысяч до 35 тысяч рублей в месяц и не подозревали, как "лечат" их близких за глухими заборами.

Как уточнили в управлении СКР по Башкирии, в Стерлитамакском районе действовала организованная преступная группа: подозреваемыми проходят шесть человек в возрасте от 31 до 48 лет. Это жители Уфы и Стерлитамака. Уголовные дела возбуждены по статьям "Похищение человека, совершенное организованной группой" и "Незаконное лишение свободы, совершенное организованной группой".

Следователи провели обыски в помещениях центра, а также в жилище у подозреваемых, изъяли необходимую документацию, техсредства и другие предметы, в том числе три пары наручников.

- Установлено, что от преступных действий злоумышленников пострадало 16 человек, родственники которых были уверены, что их близкие находятся в руках специалистов по избавлению от пагубных зависимостей. Тогда как в действительности квалифицированная помощь клиентам не оказывалась, а сотрудники центра не обладали специальными знаниями в области лечения алкогольной и наркотической зависимостей, - сообщили в управлении СКР по РБ.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса
Генпрокуратура опубликовала статистику преступлений в стране
Видео
Видео
Застрявший на путях Mercedes увернулся от поезда за миг до аварии