В Удмуртии разрешили работать театрам и кинотеатрам

В Удмуртии с сегодняшнего дня разрешили работать театрам, кинотеатрам, концертным залам и домам культуры. Об этом сообщает оперштаб республики по борьбе с распространением коронавируса.

С 23.00 до 8.00 работа этих организаций по-прежнему запрещена до особого распоряжения.

Кроме того, они должны соблюдать ряд условий: зрителей необходимо рассаживать только с соблюдением социальной дистанции в один метр (это не касается членов одной семьи), продажу и контроль билетов организовать преимущественно бесконтактным способом, исключить скопления зрителей, обеспечить разобщение потоков людей в здании, не допускать контакты зрителей с артистами и не проводить развлекательные мероприятия до и после спектаклей, концертов и представлений.

Также с 17 ноября в Удмуртии разрешили проводить физкультурные мероприятий не только на открытом воздухе, но и в спортивных объектах, однако их участниками не должны быть дети до 10 лет и граждане старше 65 лет.

По данным на 17 ноября в Удмуртии зарегистрировано 11390 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в том числе 153 за последние сутки. 9213 человек выздоровели, 203 умерли.