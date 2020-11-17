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17.11.2020 11:44
Рубрика: Общество

В Ульяновской области открылся детский технопарк "Кванториум"

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
16 ноября в городе Димитровграде Ульяновской области состоялось торжественное открытие детского технопарка "Кванториум", начавшего свою работу 13 ноября на базе Димитровградского технического колледжа.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Администрация г. Ульяновска
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"Сегодня мы открыли второй детский технопарк "Кванториум" в Ульяновской области. Создание новейшей школы мышления в Димитровграде - еще один шаг на пути к формированию общедоступной системы современного образования для наших детей. Ежегодно здесь будут учиться более тысячи мальчиков и девочек. На выбор предлагается шесть актуальных и интересных квантумов: "Автоквантум", "Промдизайнквантум", "IT-квантум", "Промробоквантум","Биоквантум", "Хайтек-цех". Также более 3500 детей смогут проходить в технопарке мастер-классы, участвовать в хакатонах и экскурсиях. Уже в следующем году димитровградский технопарк реализует проект "Уроки в Кванториуме". Сеть подобных учреждений позволит нашей молодёжи получать важнейшие знания и навыки. Успех каждого технопарка во многом зависит от его партнеров. Призываю работодателей и предприятия Димитровграда рассмотреть возможность сетевого партнерства по реализации совместных проектов с технопарком", - сказал ульяновский губернатор Сергей Морозов.

После торжественной церемонии для гостей прошла презентация деятельности новой организации, а также состоялось совещание с работодателями и предпринимателями города, где рассмотрели вопросы развития и популяризации технического образования.

Фото: Правительство Ульяновской области
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По словам министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой, "Кванториум" позволяет создать научно-образовательную, творческую, высокотехнологичную среду, на базе которой осуществляется обучение по дополнительным программам естественнонаучной и технической направленности. Базовым форматом образовательного процесса в детском технопарке станет проектная деятельность.

"Кроме этого будет реализована традиционная для федеральной сети технопарков программа "Инженерные каникулы", в рамках которой планируется проводить экскурсии по технопарку, мастер-классы различной направленности, квесты, игры. Возможно проведение лагерей дневного и стационарного пребывания. Отмечу, что открытие "Кванториума" стало возможно благодаря реализации нацпроекта "Образование", утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным" - рассказала министр просвещения и воспитания Наталья Семенова.

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