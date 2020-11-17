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17.11.2020 17:57
Рубрика: Происшествия

На Алтае главу экологического фонда задержали за браконьерство

Текст: Наталья Граф (Горно-Алтайск)

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай задержали трех граждан с огнестрельным оружием рядом с Сайлюгемским национальным парком.

Группа охотников была замечена на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов. Между тем охота на них строжайше запрещена. Аргали занесен в Красную книгу Республики Алтай и в Красную книгу России. По результатам мониторинга в 2019 году в стране насчитывалось чуть более 1400 особей редкого барана.

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- Оказалось, что один из задержанных, гражданин Эрмен С., совмещает проведение охоты с участием состоятельного жителя столицы с постом руководителя экологической организации, - сообщает пресс-служба Сайлюгемского национального парка. - Кроме того, на общественных началах он трудится в региональных особо охраняемых природных территориях Республики Алтай, формально являясь защитником диких животных.

Нарушители пояснили, что прибыли в горы охотиться на дикого козла. Однако, по словам сотрудников заповедника, козероги здесь давно не обитают. На данной территории сосредоточена крупнейшая группировка алтайского горного барана в России.

Высокопоставленные браконьеры не первый раз пытаются охотиться на краснокнижных аргали. В январе 2009 года в алтайских горах разбился вертолет Ми-171, на котором группа ВИП-персон занималась отстрелом горных баранов с высоты. Тогда в аварии погибли семь человек. Верховный суд обязал наказывать по уголовным статьям чиновников и бизнесменов за охоту с вертолетов.

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