Новосибирские студенты создадут новую версию робота Promobot

На базе Новосибирского государственного университета (НГУ) создан бакалавриат по "глубокой робототехнике". Как передает РИА Новости, в рамках обучения студенты смогут полностью модернизировать российского робота Promobot.

Известная разработка принадлежит пермской компании-резиденту "Сколково", руководство которой уверяет, что студенты НГУ смогут изменить не только программное обеспечение, но и внешность робота. Сегодня рооботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, дополняя, а порой и заменяя людей-сотрудников. Например, они действуют в Музее современной истории России, аэропорту Балтимор-Вашингтон или Дубай-Молле.

- Студенты фактически получили карт-бланш на модернизацию робота, и мы ждем от них необычных и ярких решений, а также свежий взгляд на наш продукт, - отмечает директор по развитию компании-разработчика Олег Кивокурцев. - Мы создавали проект Promobot в качестве студентов, и я знаю, каково это - когда не хватает лабораторной базы. Поэтому мы очень горды, что на основе нашего робота талантливые ребята смогут изобрести собственного.

Возможность использовать робота входит в лабораторную базу нового направления обучения НГУ. Студенты смогут запрограммировать его для помощи людям в различных сферах: от обработки банковских запросов до доставки грузов. Кроме того, обучающиеся познакомятся с общими принципами управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и машин.