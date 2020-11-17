Омский губернатор лично проверит работу единого центра госпитализации

Новый региональный министр здравоохранения Александр Мураховский доложил губернатору о результатах первой недели работы на новом посту.

Главные темы встречи: создание эффективной системы медицинской помощи, единой информационной базы аптек, их стабильного обеспечения лекарствами. Речь шла об открытии новых коек для больных ковидом, в том числе в сельских районах, а также создании единого центра госпитализации.

- Уже утвержден график работы клиник по проведению компьютерной томографии грудной полости, - сообщил губернатору Александр Мураховский. - Мы разделили потоки пациентов поликлиник от доставляемых бригадами "скорой". Сейчас пересечений нет. Такой подход сокращает срок госпитализации тяжелых больных. Помимо этого, утвержден алгоритм проведения лучевой диагностики пациентов с подозрением на коронавирус.

Единый центр госпитализации пациентов с Covid-2019 создан в регионе по поручению главы региона Александра Буркова. Сегодня он проверит, как работает новый механизм.