Томские ученые создали альтернативу костной ткани

Томские ученые разработали новый материал для имплантатов. При физиологических нагрузках он ведет себя так же, как и живые ткани организма.

Ученым удалось получить уникальный материал с помощью добавок порошка титана к пористому порошковому сплаву на основе никелида титана. Он обладает такими характеристиками как биосовместимость, прочность, долговечность и устойчивость к коррозии. При этом он эластичен и обладает памятью формы. Традиционные материалы для имплантатов, такие как титан, тантал, нержавеющая сталь, не способны изменять свои формы под действием нагрузки. Поэтому из них изготавливают высокопрочные спицы, штифты, пластины.

- А наш материал "живет" вместе с организмом, - объясняет один из авторов разработки, старший научный сотрудник лаборатории медицинских сплавов и имплантатов с памятью формы СФТИ ТГУ Сергей Аникеев. - Он способен изменять свою форму на величину до 6-7 процентов без остаточной деформации, то есть полностью возвращать исходную форму после сильного растяжения или сжатия.

Имплантаты, изготовленные на основе такого сплава, максимально приближены к костным тканям организма человека. Они соответствуют новейшим медицинским требованиям в хирургии, стоматологии, травматологии.