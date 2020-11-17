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17.11.2020 16:40
Рубрика: Власть

В Красноярском крае скоро начнет работу центр управления регионом

Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, которое было посвящено работе в субъектах страны центров управления регионом (ЦУР).
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Напомним, подобные центры создают по всей России по поручению президента РФ Владимира Путина. Красноярский край одним из первых регионов России включился в проект.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Александр Усс принял участие в открытии здания Сибирской электронной таможни

Основная задача ЦУР - анализ обращений, которые поступают от жителей в различные ведомства и государственные учреждения по традиционным каналам связи, через социальные сети и внедряемую сегодня на территории РФ платформу обратной связи. Эта работа направлена на формирование картины по каждой отрасли и территории, повышение эффективности органов власти в решении вопросов в рамках своих компетенций.

Для технического оснащения центра использовалось наследие Всемирной зимней универсиады. Сейчас готовность ЦУР в крае составляет 80 процентов. В начале декабря он должен начать работу на базе регионального Центра информационных технологий. Работа в нем будет вестись по восьми блокам: здравоохранение, образование, социальная защита, ЖКХ, ТКО, дороги, транспорт и энергетика. По каждому из них определены курирующие заместители руководителей органов исполнительной власти края и ответственные исполнители.

Добавим, 9 ноября 2020 года между правительством края и Минцифры России подписано соглашение об апробации в крае технологических решений, реализованных на базе Единого портала государственных и муниципальных услуг в качестве цифровой платформы, располагающей механизмом обратной связи. Документ уже передан в федеральное ведомство.

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