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17.11.2020 15:38
Рубрика: Власть

В Новосибирске начали второй этап реконструкции улицы Кедровой

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске раньше запланированного срока начался второй этап реконструкции улицы Кедровой. Как отметил мэр Анатолий Локоть, это стало возможно благодаря увеличению лимитов по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

На первом этапе отремонтирован участок ул. Кедровой - от улицы Краузе до улицы Охотской. Его протяженность составила около 700 метров. Проезжую часть расширили почти в два раза - до четырех полос. Вдоль трассы появились широкие тротуары, на пересечении с улицей Кубовой уже работает новый светофорный объект.

На данном участке впервые в рамках нацпроекта БКАД обустроена ливневая канализация, ее оборудовали очистными сооружениями.

Фото: Татьяна Кравченко
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- В этом месте находится озеро. Жители обеспокоены чистотой, экологической ситуацией. Наша задача - оборудовать всю систему ливневой канализации очистными сооружениями, - подчеркнул Анатолий Локоть во время осмотра дорожного объекта.

Как рассказал главный инженер управления дорожного строительства Константин Климов, с мая 2019 года по ноябрь 2020 года на объекте выполнен ряд работ: вынесены газопроводы высокого давления, проводные сети связи, высоковольтные кабели электроснабжения, обустроена ливневая канализация.

Главе города специалисты доложили, что на данном участке после реконструкции уже наблюдается улучшение дорожной ситуации: пропускная способность стала значительно выше.

На следующем этапе - от Мочищенского шоссе до улицы Охотской - отремонтируют 1,9 километра. Проектом предусмотрено расширение проезжей части, обустройство тротуаров, освещения, установка дорожных знаков и светофорных объектов. Работы рассчитаны на два года.

- Все конкурсные процедуры отыграны, к работам уже приступили. Сложность обоих объектов - того, который сдали, и нового - заключается в большом количестве коммуникаций, которые необходимо выносить. Это в значительной степени удорожает проект, - отметил мэр Анатолий Локоть.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Еще одна сложность - в устройстве водопровода протяженностью около 1,5 километра.

Глава города подчеркнул, что данный объект переходящий, но подрядные организации планируют выполнить работы быстрее - за один летний сезон.

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