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17.11.2020 19:07
Рубрика: Спорт

Шайба в конце тоннеля

Сибиряки готовятся к хоккейным баталиям
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 259(8313)
В Новосибирске в 2023 году пройдет Молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею. Подготовка к нему в самом разгаре: власти планируют запустить все объекты в 2022 году, чтобы провести тестовые соревнования. Помимо многофункциональной ледовой арены (ледовый дворец спорта - ЛДС) в левобережье города активно ведется строительство значимых инфраструктурных объектов, благодаря которым к ЛДС можно будет удобно подъехать - как на личном транспорте, так и общественном.
Открытие 14-й станции новосибирской подземки - "Спортивной" - запланировано на лето 2022 года. Фото: Татьяна Кравченко Открытие 14-й станции новосибирской подземки - "Спортивной" - запланировано на лето 2022 года. Фото: Татьяна Кравченко
Открытие 14-й станции новосибирской подземки - "Спортивной" - запланировано на лето 2022 года. Фото: Татьяна Кравченко

Всего в "Схему обеспечения транспортной доступности к ледовому дворцу" включены восемь крупных объектов, в их числе - станция метрополитена "Спортивная", подъездные пути к новой арене, автомобильные развязки, пешеходные переходы. Работы ведутся под контролем федерального центра, региональных и городских властей. Серьезное финансирование также из трех источников. Строительство ЛДС - в введении областных властей, прилегающей инфраструктуры - ответственность мэрии. Как подчеркнул глава города Анатолий Локоть, работы на объектах не прекращались, несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Транспортная инфраструктура, которая создается к молодежному чемпионату мира по хоккею, в дальнейшем будет востребована жителями города, особенно двух крупнейших районов Новосибирска - Кировского и Ленинского, - сообщил мэр. - Предполагается, что с вводом "Спортивной" нагрузка на станцию метро "Площадь Маркса" значительно уменьшится за счет перераспределения пассажирских потоков.

Срок сдачи "Спортивной" намечен на лето 2022 года (в последний раз станцию метро в Новосибирске сдавали более 10 лет назад). Станция станет четырнадцатой в Новосибирском метрополитене и будет расположена на уже действующей Ленинской ветке. Стоимость всего станционного комплекса составляет 2,7 миллиарда рублей.

По словам начальника муниципального управления дорожного строительства Юрия Демина, в этом году будет закончено возведение каркаса станции, закрыт контур и заведено тепло, что позволит начать монтажные работы. Состоялся конкурс на поставку двенадцати эскалаторов швейцарского производства общей стоимостью 484 миллиона рублей. Первая партия из трех эскалаторов ожидается уже в мае 2021 года. Такие же работают в метро крупных европейских городов.

К ледовому дворцу можно будет удобно подъехать как на личном транспорте, так и на общественном

В 2019 году приступили к строительству развязки и реконструкции площади имени профессора Г.П. Лыщинского - объекты также входят в транспортный каркас, прилегающий к арене. В 2020 году работы ведутся по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги". Общая протяженность участка - 1,6 километра. Стоимость - 1,1 миллиарда рублей. Также будет выполнена реконструкция автомобильной дороги на дамбе Октябрьского моста и трассы от площади имени Лыщинского до пляжа "Наутилус", обустроена ливневая канализация протяженностью 370 погонных метров.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов отметил, что после реконструкции площадь имени Лыщинского станет крупной транспортной развязкой в городе.

Это позволит перенаправить потоки автомобильного транспорта и разгрузить напряженные участки, которые сейчас образуются в районе областной больницы и станции метро "Студенческая".

На сроки ввода транспортных объектов в эксплуатацию пандемия коронавируса повлиять не должна

Еще один объект - многоуровневый переход под дамбой Октябрьского моста. Впервые в России на таком объекте установят полноразмерные лифтовые подъемники вместимостью восемь человек. В этом году финансирование строительства составит 156 миллионов рублей.

- Пешеходный переход с лифтами через Октябрьский мост соединит пляж "Наутилус" и строящуюся станцию метро "Спортивная". Одна часть перехода пройдет над автодорогой, другая - под землей. В будущем появятся остановки общественного транспорта, от которых будут оборудованы спуски к арене, - рассказал начальник МУП "Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений" Александр Мысик.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, на сроки ввода объектов в эксплуатацию не должна повлиять сегодняшняя ситуация - пандемия коронавируса.

По данным пресс-службы регионального правительства, объемы финансирования строительства ледовой арены на 2020 год составляют около 3,3 миллиарда рублей, в том числе 1,4 миллиарда - федеральные средства, 1,89 миллиарда - областные. Общая сметная стоимость строительства оценивается в 10,5 миллиарда рублей.

Тем временем
Фото: Татьяна Кравченко
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Помимо объектов, возводимых к предстоящему молодежному чемпионату мира, в Новосибирске приступили к строительству еще одного масштабного объекта - четвертого (Центрального) моста через Обь. Всего установят 17 опор на левом и правом берегах, а также в самой реке. Комплекс работ будет завершен к концу 2023 года. Новый мост соединит площадь инженера Будагова с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Проект предполагает строительство шестиполосной скоростной автомобильной дороги с многоуровневыми развязками. Протяженность всего сооружения превысит пять километров. Общая стоимость строительства объекта составляет 37 миллиардов рублей, в том числе 8,2 миллиарда - средства концессионера, 26,2 миллиарда - федеральные и 2,6 миллиарда - областные.

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