В Туве вместо 26 построят 27 фельдшерско-акушерских пунктов

Дополнительный фельдшерско-акушерский пункт возведут в Туве за счет средств, сэкономленных на торгах по строительству ФАПов в рамках национального проекта "Здравоохранение". О ходе реализации проекта правительство республики проинформировал на еженедельном аппаратном совещании Минздрав РТ, выступающий заказчиком объектов.

По данным министерства, изначально в Туве предполагалось построить 26 ФАПов, на которые из бюджета было выделено 155,613 миллиона рублей. По результатам тендеров экономия финансовых средств составила 20,903 миллиона рублей. Минздрав России разрешил республике использовать эти деньги на строительство еще одного ФАПа. В итоге до конца 2020 года в селах региона будет введено 27 медпунктов. Оставшиеся средства в министерстве решили направить на оснащение построенных пунктов и лабораторий необходимым оборудованием.

Строительство ведется 14 подрядными организациями Тувы в 27 поселениях. Полностью готов к работе ФАП в селе Эржей, здесь осталось оформить документы на ввод здания в эксплуатацию. От 70 до 95 процентов составляет готовность 16 пунктов в селах Ак-Даш, Уюк, Аржаан, Хадын, Чал-Кежиг, Барлык, Ак-Чыраа, Владимировка, Дурген, Шуурмак, Алдан-Маадыр, Бора-Тайга, Ак-Эрик, Ээрбек, Аянгаты, Межегей. Здесь выполнены основные строительно-монтажные работы, сегодня ведется установка сантехники и слаботочных устройств для подключения систем сигнализации, линий связи и интернета.

Еще 9 объектов готовы на 50-60 процентов. Это ФАПы в селах Сесерлиг, Чодураа, Булун-Терек, Берт-Даг, Иштии-Хем, Кара-Чыраа, Усть-Элегест, Холчук. На них завершены работы по возведению стен и устройству крыш. В настоящее время строители приступили к установке оконных и дверных блоков, после которой перейдут к устройству перегородок, отделке помещений и монтажу внутренних инженерных систем.

Общая готовность по 27 ФАПам составляет 70 процентов. Минздрав республики уже позаботился о приобретении оборудования для них на сумму 10,13 миллиона рублей. Аукционы состоялись 11 ноября, контракты на поставку с их победителями будут заключены 21 ноября.