Гости, отдохнувшие на Кавказских Минеральных Водах по программе кешбэка, уже получили возврат более 25 миллионов рублей. Такие данные привели в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

Напомним, федеральная программа поддержки отрасли позволяет россиянам приобретать туры и оплачивать проживание в отелях с кешбэком. Она должна сделать путешествия по России более доступными. На втором этапе ее условия стали более гибкими. Сейчас граждане могут воспользоваться преференциями до 10 января 2021 года. Поездка должна длиться от двух ночей (ранее было от четырех), а возврат в размере 20 процентов распространяется на туры любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличен на пять тысяч рублей - до 20 тысяч. Помимо Ставрополья в программе принимают участие Крым, Краснодарский и Алтайский края, Республика Алтай, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Московская, Ленинградская и Калининградская области.

При этом Ставрополье занимает четвертое место по популярности среди субъектов-участников. На край приходится 15 процентов бронирования с кешбэком. По данным министерства туризма и оздоровительных курортов края, к проекту уже подключилось 70 санаторно-курортных организаций. Их руководители заявляют, что программа позволяет им привлекать отдыхающих, прилагая минимум усилий.

"Люди захотели отдыхать у нас. Если раньше некоторые вынуждено приезжали на российские курорты, так как были закрыты границы из-за коронавируса, то сейчас у отдыхающих появился материальный интерес", - пояснили корреспонденту "РГ" в Курортном управлении профсоюзных санаториев в Кавминводах.

Поездка должна длиться от двух ночей, возврат в размере 20 процентов распространяется на туры любой стоимости

Здесь также добавили, что принимающая сторона не несет каких-либо расходов на участие в программе. Возврат средств берет на себя госбюджет. Сейчас в санаториях, как и других средствах размещения, приходится много тратить на профилактику COVID-19, поэтому поддержка федеральных властей в межсезонье, когда загрузка низкая, пришлась весьма кстати. Однако в курортном управлении санаториями добавили, что надеяться на значительный прирост числа отдыхающих все же не стоит.

"Будет отлично, если программу частичного возврата средств за путевки продлят в 2021 году. А может, и вовсе сделают постоянной".

Однако у туристов, участвующих в программе, могут возникнуть проблемы с возвратом средств. Слишком уж много условий, которые необходимо выполнить, чтобы получить деньги на карту. Как рассказала корреспонденту "РГ" жительница Ставрополья Светлана Тимченко, которая покупала путевку в санаторий КМВ, ей пришлось долго перепроверять все нюансы:

- Я, как вышла на пенсию, ежегодно езжу в санаторий Кисловодска и всегда сама покупаю путевку. От внуков узнала о программе кешбэка и чуть не напутала с датами, когда покупала. Выяснилось, что нужно соблюсти кучу условий, взять нужную банковскую карту, выбрать правильные даты.

Об этом предупреждает и компания Resort KMV, которая занимается бронированием путевок в здравницы. Так, к примеру, многие не учитывают, что пока программа работает только до 10 января.

"Компенсацию выплатят после покупки турпакета, предусматривающего отдых продолжительностью не менее двух ночей в регионе КМВ. Отдыхающий должен купить тур (именно тур, а не авиа- или железнодорожные билеты) на сайте туроператора и оплатить его картой "Мир", то есть, если вы платите наличными или кредитками Visa и Mastercard, кешбэк не возвращается", - пояснили в компании.

Мнение

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма:

- Уникальность программы туристического кешбэка в том, что она решает одновременно несколько важных социальных и экономических задач. Ключевая - повышение доступности путешествий по стране для наших граждан. Сегодня все желающие могут принять участие в программе и выбрать сотни направлений и видов отдыха, впервые получив за отдых возврат средств напрямую от государства. Для бизнеса участие в программе - возможность увеличить загрузку в межсезонье. Помимо этого, при помощи программы мы с туроператорами открываем совершенно новые направления для путешествий, в целом повышая привлекательность внутреннего туризма для наших граждан.