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Текст:   Марина Трубилина 
15:53 17.11.2020

Льготная ипотека позволяет купить квартиру чуть больше средней

Чаще всего заемщики с помощью льготной ипотеки покупают квартиры площадью около 50 кв.м, сообщает Аналитический центр ДОМ.РФ.

При этом во многих регионах жилье, покупаемое по этой программе, просторнее, чем средняя площадь строящихся квартир. Выгодные условия кредитования позволяют гражданам приобрести квартиру большей площади, чем они могли купить до начала реализации программы, считает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Фото: iStock
Более 250 тысяч семей улучшили жилье благодаря льготной ипотеке

Наибольшая средняя площадь покупаемого в рамках программы жилья - в Кабардино-Балкарии (более 67 кв. м) и Северной Осетии (почти 64 кв. м). В топ-5 регионов также вошли Брянская область, Калмыкия и Дагестан. В Северо-Кавказском федеральном округе вообще строятся самые большие по площади квартиры в России, отмечали ранее эксперты компании. В Москве по программе покупают квартиру средней площадью 52 кв.м., тогда как размер средней квартиры - около 54 кв.м. В Подмосковье заемщики выбирают квартиры в 47 кв.м., тогда как средняя площадь жилья в новостройках - 43 кв.м.

Пока даже с учетом роста цен на жилье программа ипотеки с господдержкой позволяет заемщикам экономить около 10% совокупных расходов по ипотеке. Однако при росте цен на 17,5% эта выгода потеряется, предупреждает Гольдберг. "Одновременно с мерами по расширению платежеспособного спроса необходимо создавать условия для роста предложения жилья, чтобы не допустить дальнейшего повышения цен, который может нивелировать весь положительный эффект от снижения ставок по ипотеке", - считает он.

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