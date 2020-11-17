На Ставрополье из-за травли школьницы возбудили уголовное дело

В городе Кисловодске Ставропольского края следственные органы возбудили уголовное дело против матери местной школьницы. Женщину подозревают в совершении преступления по статье 110 УК РФ "Покушение на доведение до самоубийства". Как сообщили "РГ" в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю, мама школьницы систематически издевалась над ее 14-летней одноклассницей.

- 50-летняя жительница Кисловодска, которая состояла в родительском комитете класса, где училась пострадавшая, два года публично и при личном общении издевалась над девочкой. В октябре 2020 года девочка совершила попытку суицида, ее спасли врачи, - отметили в пресс-службе следственного ведомства.

Уполномоченная по правам ребенка в регионе Светлана Адаменко подчеркнула, что оскорбления ребенка длились еще с 2017 года. Подозреваемая даже добавилась в чат к одноклассникам своей дочери, чтобы травить девочку и там.

Сейчас следователи СК РФ по Ставрополью проводят судебные экспертизы и опрос свидетелей. Ребенку оказана психологическая помощь. Также оценка будет дана действиям администрации школы, которая не предприняла достаточных мер для решения конфликта.