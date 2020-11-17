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17.11.2020 18:08
Рубрика: Спорт

Сила в Сильди

В горах Дагестана на малой родине Абдулманапа и Хабиба Нурмагомедовых построят центр единоборств
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 258(8312)
В дагестанском высокогорном селе Сильди Цумадинского района - родине Хабиба Нурмагомедова - начата реализация инвестиционного проекта "Центр спортивной подготовки по единоборствам". Строительство объекта осуществляется по поручению президента России Владимира Путина.
Абдулманап Нурмагомедов был неизменным тренером своего сына на протяжении всей спортивной карьеры бойца UFC. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Абдулманап Нурмагомедов был неизменным тренером своего сына на протяжении всей спортивной карьеры бойца UFC. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Абдулманап Нурмагомедов был неизменным тренером своего сына на протяжении всей спортивной карьеры бойца UFC. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

О своем желании открыть в горах спортивную школу в память об отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове, скончавшемся от коронавируса, рассказал на пресс-конференции обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. По его словам, центр расположится на высоте более двух тысяч метров. Он будет представлять собой спорткомплекс с гостиницей, где атлеты смогут проводить тренировочные сборы. Восстановиться после интенсивных занятий помогут местные термальные и минеральные воды. В планах - обустроить здесь и детский лагерь.

Фото: Минобороны РФ
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В минспорте Дагестана корреспонденту "РГ" рассказали, что пока разрабатывается проектно-сметная документация на сооружение. Согласно предварительному плану центр единоборств создается для организации учебно-тренировочного процесса сборных команд по различным видам спорта. "Объект включен в федеральные программы развития спорта. О том, будут ли привлекаться частные средства, пока неизвестно", - сообщили в пресс-службе министерства.

На днях под руководством врио главы Дагестана Сергея Меликова прошло специальное совещание, где обсуждался проект.

- Хабиб Нурмагомедов - флагман в спорте не только для Дагестана, но и всей страны, - отметил Меликов. - Высокогорный Цумадинский район - малая родина Нурмагомедова, - как и многие другие горные районы, обладает некой природной силой, которая может мотивировать на успехи и достижения. Многие мировые спортивные базы строятся на высокогорье - именно там условия позволяют развить потенциал атлетов.

Но есть и подводные камни, которые могут помешать оперативно реализовать проект. Проблемы связаны с оформлением земель, бесперебойным обеспечением сооружения электроэнергией, водой, устойчивой интернет-связью и строительством подъездных дорог.

Заместитель главы Цумадинского района Магомед Исаев рассказал корреспонденту "РГ", что рельеф местности, где предполагается возвести центр, очень сложный.

- Строить будут на склоне горы, ровного участка поблизости нет. Выравнивание грунта весьма затратное мероприятие. К месту строительства нужно проложить дорогу, 2,5 километра электросетей, полтора километра водовода. Основная проблема - перевод участка площадью около двух гектаров из земель одной категории в другую, ведь решения об отчуждении земель лесного фонда принимаются только на уровне правительства РФ, - пояснил Исаев.

Фото: Сергей Михеев
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Тем не менее местные власти настроены оптимистически, так как кроме рабочих мест и налоговых отчислений реализация проекта повысит престиж Цумадинского района, ведь наверняка центр Хабиба Нурмагомедова захотят посетить популярные спортсмены и высокопоставленные гости.

В ГКУ "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта" корреспонденту "РГ" сообщили, что предварительно стоимость работ оценивается в 450 миллионов рублей. Точная сумма станет известна после утверждения проектно-сметной документации. Около 95 процентов затрат оплатит федеральный бюджет, остальное - региональный. Уже решается проблема изменения статуса земель лесного фонда.

"Федеральное агентство лесного хозяйства подготовило проект постановления. Документы ушли в минприроды России, где должны согласовать документ и направить его в правительство РФ", - проинформировали в дирекции.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По словам вице-премьера Дагестана Инсафа Хайруллина, выдано положительное заключение госэкспертизы на реконструкцию автодороги Агвали - Шаури - Кидеро до села Гакко. На данный момент объявлены торги, чтобы выбрать для нее подрядчика. Определен источник водоснабжения. В ближайшее время начнется проектирование и строительство водовода, который проложат от притока реки Гакко. Принято решение ускорить заключение договора на выдачу технических условий и технологическое присоединение к сетям электроснабжения, а также решить вопрос с установкой рядом с селом Метрада новой станции для обеспечения устойчивой связью близлежащих населенных пунктов Цумадинского района.

Предполагается, что уже в 2021 году начнут возводить и сам центр, а завершат работы в 2023-м. Хабиб Нурмагомедов уверен, что со строительством особых проблем не возникнет. Кстати, это его второй опыт создания спортивных объектов. В декабре прошлого года в Махачкале открылась школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Здесь могут заниматься около 200 человек. Она построена полностью на средства семьи Нурмагомедовых. В дальнейшем ее планируются расширить и превратить в школу-интернат, чтобы начинающие спортсмены могли здесь не только тренироваться, но и жить.

В регионах Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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