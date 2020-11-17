В дагестанском высокогорном селе Сильди Цумадинского района - родине Хабиба Нурмагомедова - начата реализация инвестиционного проекта "Центр спортивной подготовки по единоборствам". Строительство объекта осуществляется по поручению президента России Владимира Путина.

О своем желании открыть в горах спортивную школу в память об отце и тренере Абдулманапе Нурмагомедове, скончавшемся от коронавируса, рассказал на пресс-конференции обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. По его словам, центр расположится на высоте более двух тысяч метров. Он будет представлять собой спорткомплекс с гостиницей, где атлеты смогут проводить тренировочные сборы. Восстановиться после интенсивных занятий помогут местные термальные и минеральные воды. В планах - обустроить здесь и детский лагерь.

В минспорте Дагестана корреспонденту "РГ" рассказали, что пока разрабатывается проектно-сметная документация на сооружение. Согласно предварительному плану центр единоборств создается для организации учебно-тренировочного процесса сборных команд по различным видам спорта. "Объект включен в федеральные программы развития спорта. О том, будут ли привлекаться частные средства, пока неизвестно", - сообщили в пресс-службе министерства.

На днях под руководством врио главы Дагестана Сергея Меликова прошло специальное совещание, где обсуждался проект.

- Хабиб Нурмагомедов - флагман в спорте не только для Дагестана, но и всей страны, - отметил Меликов. - Высокогорный Цумадинский район - малая родина Нурмагомедова, - как и многие другие горные районы, обладает некой природной силой, которая может мотивировать на успехи и достижения. Многие мировые спортивные базы строятся на высокогорье - именно там условия позволяют развить потенциал атлетов.

Но есть и подводные камни, которые могут помешать оперативно реализовать проект. Проблемы связаны с оформлением земель, бесперебойным обеспечением сооружения электроэнергией, водой, устойчивой интернет-связью и строительством подъездных дорог.

Заместитель главы Цумадинского района Магомед Исаев рассказал корреспонденту "РГ", что рельеф местности, где предполагается возвести центр, очень сложный.

- Строить будут на склоне горы, ровного участка поблизости нет. Выравнивание грунта весьма затратное мероприятие. К месту строительства нужно проложить дорогу, 2,5 километра электросетей, полтора километра водовода. Основная проблема - перевод участка площадью около двух гектаров из земель одной категории в другую, ведь решения об отчуждении земель лесного фонда принимаются только на уровне правительства РФ, - пояснил Исаев.

Тем не менее местные власти настроены оптимистически, так как кроме рабочих мест и налоговых отчислений реализация проекта повысит престиж Цумадинского района, ведь наверняка центр Хабиба Нурмагомедова захотят посетить популярные спортсмены и высокопоставленные гости.

В ГКУ "Дирекция по строительству и реконструкции объектов спорта" корреспонденту "РГ" сообщили, что предварительно стоимость работ оценивается в 450 миллионов рублей. Точная сумма станет известна после утверждения проектно-сметной документации. Около 95 процентов затрат оплатит федеральный бюджет, остальное - региональный. Уже решается проблема изменения статуса земель лесного фонда.

"Федеральное агентство лесного хозяйства подготовило проект постановления. Документы ушли в минприроды России, где должны согласовать документ и направить его в правительство РФ", - проинформировали в дирекции.

По словам вице-премьера Дагестана Инсафа Хайруллина, выдано положительное заключение госэкспертизы на реконструкцию автодороги Агвали - Шаури - Кидеро до села Гакко. На данный момент объявлены торги, чтобы выбрать для нее подрядчика. Определен источник водоснабжения. В ближайшее время начнется проектирование и строительство водовода, который проложат от притока реки Гакко. Принято решение ускорить заключение договора на выдачу технических условий и технологическое присоединение к сетям электроснабжения, а также решить вопрос с установкой рядом с селом Метрада новой станции для обеспечения устойчивой связью близлежащих населенных пунктов Цумадинского района.

Предполагается, что уже в 2021 году начнут возводить и сам центр, а завершат работы в 2023-м. Хабиб Нурмагомедов уверен, что со строительством особых проблем не возникнет. Кстати, это его второй опыт создания спортивных объектов. В декабре прошлого года в Махачкале открылась школа единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Здесь могут заниматься около 200 человек. Она построена полностью на средства семьи Нурмагомедовых. В дальнейшем ее планируются расширить и превратить в школу-интернат, чтобы начинающие спортсмены могли здесь не только тренироваться, но и жить.