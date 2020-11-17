Завершился прием заявок на первый Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Дагестан заявил на него местную баранину, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеную колбасу, горный чай и урбеч. Стоит отметить, что два товара из шести заявленных - результат переработки розовощекого фрукта.

Абрикосы - очень прихотливая культура, в свежем виде фрукты долго не хранятся. Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Дагестанские абрикосы выращивают в экологически чистых районах, без применения химикатов, они пользуются популярностью как среди потребителей внутри региона, так и за его пределами. Республика - лидер по производству этого фрукта в стране. Абрикосовыми садами здесь занято более пяти тысяч гектаров, в год собирают 30-35 тысяч тонн плодов.

Ядра косточек используют для приготовления местного лакомства - урбеча, который с успехом продают в разных городах страны. Он давно стал любимым сувениром у туристов. Часть абрикосов отправляют на продажу в свежем виде. Но тут есть определенный риск - это весьма прихотливая культура, которая плохо переносит транспортировку.

В советские времена в Дагестане работали десятки консервных предприятий, где свежие фрукты перерабатывали в соки, компоты и джемы. Сейчас таковые можно пересчитать по пальцам. Одно из них расположено в высокогорном Ботлихском районе. Его приобрел предприниматель Магомед Муртазалиев много лет назад, оно находилось в ужасающем состоянии. В постперестроечные времена некогда успешное предприятие развалилось.

- С момента распада СССР завод не работал. Я сделал ремонт, закупил часть оборудования. Ездил по таким же разоренным предприятиям республики, где технику сдавали на металлолом. Из трех станков мы собирали один, зато работающий, - вспоминает Магомед.

Теперь здесь выпускают более 40 наименований консервированной продукции. Установлены линии розлива соков (абрикосового, яблочного, яблочно-грушевого, яблочно-сливового, сливового и томатного), производства пюре, компотов, маринадов. Муртазалиев рассказал корреспонденту "РГ", что для переработки используют только плоды из экологически чистых горных районов Дагестана.

- У нас абсолютно натуральная продукция, с ней не идут в никакое сравнение консервированные соки популярных брендов. Фрукты, которые закупаем, выращены без всяких химических удобрений, - заверяет Магомед.

В Дагестане такая продукция не пользуется большой популярностью, сетует бизнесмен. Зато в Москве идет нарасхват. Да и цена там на нее на порядок выше. Одна из российских сетевых компаний регулярно заказывает соки из Ботлиха.

- На одной из ярмарок в Москве товар из нескольких грузовиков раскупили буквально "с колес", - продолжает предприниматель.

Но, как отметил переработчик, производить натуральную продукцию не очень выгодно из-за конкуренции с дешевыми соками, приготовленными в большинстве своем из концентратов. Отпускная цена бутылки емкостью 0,75 литра с ботлихским нектаром или соком примерно 55 рублей. Учитывая затраты на закупку сырья и тары, а потом дальнейшую переработку, рентабельность оказывается невысокой.

- Сырьевая база сокращается, люди не хотят заниматься сельским хозяйством. В горах зона рискованного земледелия. Весной, когда цветут плодовые деревья, часто ударяют заморозки. При заводе есть небольшой абрикосовый сад - около 30 деревьев. В этом году из-за ранних морозов пропал весь урожай, - рассказывает Муртазалиев.

Спасли прошлогодние запасы: в 2019-м было закуплено около 500 тонн абрикосов. Из них сделали пюре, которое идет на изготовление нектара. Этого хватит еще минимум на год.

Сейчас предприятие закрыто до марта 2021-го. Причина - климатические условия Ботлихского района. Из-за морозов вода, поступающая на завод, замерзает. Работать урывками невыгодно, поэтому ждут погожих весенних деньков.

Кризис в консервной промышленности подтверждает и предприниматель из села Нижний Кегер Садрудин Расулов. "РГ" дважды писала о победителе Северо-Кавказского образовательного молодежного форума "Машук". Расулов занимался выпуском экологически чистой плодоовощной и мясной продукции - соков, солений, компотов, тушенки, урбеча.

Он с детства мечтал открыть собственное консервное производство. Его отец работал технологом на таком предприятии, и парень с детства набирался опыта, трудясь на заводе разнорабочим. Получив диплом технолога по консервированию, Садрудин несколько лет назад занялся этим бизнесом. Его мечтой стало построить в Дагестане консервный завод для производства экологически чистой продукции. И ему это удалось. Но затем из-за низкой рентабельности предприятие пришлось закрыть. Теперь он помогает брату, у которого небольшой цех по переработке плодоовощной продукции.

- Было много бюрократических проволочек, нас часто проверяли контролирующие органы. Поступало все меньше сырья для переработки. Помидоры и огурцы на соленья обходились дорого, тара выросла в цене, - объяснил свое решение корреспонденту "РГ" молодой предприниматель.

Директор завода в Ботлихе пока не отчаивается. Как говорит Магомед Муртазалиев, властям нужно обратить внимание на проблему реализации консервной продукции, изготовленной из натурального сырья. Один из вариантов - помочь местным предпринимателям тем, чтобы в приоритетном порядке закупать именно натуральную продукцию для нужд социальных и образовательных учреждений республики.

Между тем

В минсельхозпроде Дагестана отметили, что участие в федеральном конкурсе "Вкусы России" позволит региональным товарам найти новые рынки сбыта, а республике реализовать свой потенциал в сфере агротуризма и обеспечить дальнейшее развитие сельских территорий.

- Дагестанская продукция планомерно выходит на мировые рынки, при помощи минсельхоза России и организованного им конкурса мы надеемся нарастить наши поставки. У нас есть свои уникальные бренды, все они качественные и полезные, - считает руководитель минсельхозпрода Дагестана Абзагир Гусейнов.