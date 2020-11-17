В Северной Осетии на треть увеличили площади под интенсивными садами

В 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в регионе разбили более 1,1 тысячи гектаров фруктовых садов интенсивного типа. Таким образом, всего за год в республике площадь садов увеличилась на треть, достигнув 3,8 тысячи гектаров. Корреспондент "РГ" выяснял, с чем связано такое стремительное развитие данного сектора АПК.

В Северной Осетии сейчас работает 57 садоводческих предприятий, но крупных - шесть, на них в общей сложности приходится две тысячи гектаров садов. Среди них СПК "Де-Густо" (280 гектаров, в 2020-м здесь собрана, по данным минсельхоза республики, 621 тонна фруктов), "Казачий хутор" (620 гектаров и 13,5 тысячи тонн), "Владка" (122,5 гектара и 3,1 тысячи тонн), "Сады Алании" (352 гектара и 5,1 тысячи тонн). Кроме того, как сообщили в ведомстве, еще два хозяйства в нынешнем году разбили большие сады, сразу войдя в число крупнейших в регионе. Компания "Авилана" высадила яблони на площади в 150 гектаров, а "Горный сад Алании" - на площади 400 гектаров. Однако они еще не плодоносят и дадут первый урожай только через сезон.

В нынешнем году в республике планируют собрать 24 тысячи тонн фруктов, из них яблок - 21,5 тысячи тонн. Однако прогнозируется, что в ближайшие годы этот показатель вырастет в несколько раз, поскольку крупные садоводческие хозяйства уже приобрели землю для дальнейшего развития, а также строят большие фруктохранилища.

Например, у компании "Казачий хутор" в собственности более тысячи гектаров, которые планируется отвести под яблоневые сады. Бизнес-стратегия предприятия рассчитана на увеличение урожая почти в пять раз.

- Сейчас наш сад фактически только формируется, - рассказывает один из руководителей хозяйства Сослан Дзарасов. - Когда он будет полностью готов, мы планируем собирать 50 тысяч тонн яблок за сезон. Все наши сады - интенсивного типа и защищены антиградовыми сетками. Яблоки мы выращиваем только для продажи потребителям, а не для переработки в сок или пектин. Наши фрукты поставляются в крупнейшие сетевые магазины, такие как "Магнит", "Пятерочка", "Лента" и другие.

По словам Сослана Дзарасова, компания была основана в 2016 году, тогда заложили сад на площади 200 гектаров. Саженцы закупили в Италии. После этого учредители решили увеличивать его примерно на 100 гектаров каждый год. И уже к 2020-му его площадь достигла примерно 700 гектаров, но не все деревья еще плодоносят.

Сейчас компания является самым крупным садоводческим хозяйством в регионе и продолжает расширяться. Постоянно здесь трудится около 400 человек, но на сезон сбора нанимают дополнительных рабочих.

Чтобы иметь возможность хранить урожай, здесь строят крупнейшее в республике фруктохранилище - на 50 тысяч тонн. Работы начались в этом году, их планируют завершить в 2021-м. Кроме того, создается цех по производству собственной тары для яблок.

Логистический и складской комплекс, рассчитанный на пять тысяч тонн, строит в Северной Осетии и другое крупное садоводческое хозяйство, - "Владка". Первая часть складов на 2,5 тысячи тонн уже возведена, вторую часть аналогичной мощности планируют сдать в этом году.

- Важно не только получить урожай, но и сохранить его без потери вкусовых качеств, - поясняет директор и владелец компании Владимир Печеный. - От этого зависит, будут ли у нас покупатели и прибыль. На строительство фруктохранилища мы получили два кредита в Сбербанке при поддержке министерства сельского хозяйства РСО - Алания. Займы выданы на восемь лет, за это время планируем окупить затраты. В первую очередь фруктохранилища вложили 130 миллионов рублей, во вторую - 185 миллионов. Она обошлась дороже, поскольку закупили больше техники. Оборудование для складов поставлено итальянской компанией - лидером в этой области. Это их первый подобный проект в России. Хранение осуществляется только за счет низких температур, азота и кислорода без применения каких-либо химикатов.

По мнению экспертов, у садоводства большие перспективы в России, места на рынке пока хватает всем. Страна ежегодно потребляет 1,5 миллиона тонн яблок, а производит чуть больше половины этого количества. Остальное импортируется. Так что импортозамещение в этом секторе еще налаживать и налаживать. .

Комментарий

Алексей Коренев, аналитик федеральной компании "Финам":

- Сельское хозяйство, как показала практика, сравнительно легко реформируется по сравнению с промышленностью. Поэтому, как только был введен запрет на некоторые импортные продукты, в российском АПК произошел рывок. В том числе он очень заметен в садоводстве на Северном Кавказе. Сейчас на юге страны строится несколько крупных производств для глубокой переработки яблок и выпуска пектина. Соответственно, спрос на фрукты будет расти. Уже сейчас потребность России в пектине составляют 10 тысяч тонн в год. Рассчитываем, что зарубежные поставки будут замещаться отечественными. И даже когда рынок окажется насыщен (а для этого нужно увеличить производство яблок еще на 700-800 тысяч тонн в год), появится стимул для трехкратного увеличения потребления по сравнению с существующим. Дело в том, что сейчас среднестатистический россиянин съедает яблок в три раза меньше, чем нужно согласно медицинским нормам. Так что этот показатель надо приводить в соответствие с рекомендациями врачей и популяризировать эти фрукты среди жителей страны.