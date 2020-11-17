Экологи объяснили, почему позеленела вода в Кронштадтском районе

Специалисты петербургского комитета по природопользованию сообщили, что загрязнения ярко-зеленого цвета, обнаруженные на побережье заказника "Западный Котлин", не представляют опасности.

О том, что вода в районе форта "Риф" окрасилась в неестественный зеленый цвет, сообщила петербурженка. Для проверки информации на место выехала экологическая аварийная служба. Загрязнения действительно были обнаружены, правда, возле другого форта - "Шанц".

В результате осмотра экологи пришли к заключению, что опасности нет. Причина цветного налета - естественный процесс скопления сине-зеленых водорослей. Посторонних химических примесей не обнаружено.

Татьяна Ковалева, возглавляющая "Дирекцию особо охраняемых природных территорий", также отметила, что на берегу много пустых раковин, однако гибель моллюсков также не должна вызывать опасений. Ветром и волнами на берег регулярно выносит как пустые створки раковин, так и живых моллюсков, которых выклевывают птицы.