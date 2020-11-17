Эксперты анализируют влияние иностранной рабочей силы на рынок такси

В Госдуме идет обсуждение депутатами закона о такси, в который внесена норма, позволяющая гражданам работать в этой сфере после оформления специального налогового режима (самозанятость), что до настоящего момента было запрещено без оформления ИП.

Дебаты бурные, ведь за последние пять лет рынок такси значительно вырос и стал более структурированным. Факторами, усилившими рост, явились увеличение скорости мобильного трафика, появление GPS-позиционирования и оптимизация маршрутов. Все это снизило среднюю цену поездки и кратно повысило спрос, который увеличивается минимум на десять процентов в год.

По данным исследования рынка такси, проведенного аналитическим центром при правительстве РФ, с 2015 по 2017 год численность таксистов росла на 25 процентов ежегодно и в 2017 году достигла 720 тысяч человек (в 2019 году - 600 тысяч), а объем легального рынка год назад оценивался в 709 миллиардов рублей (нелегального - еще в 101 миллиард). При этом 60 процентов заказов поездок делается через пять основных агрегаторов.

Такое бурное развитие привело к избытку водителей на весьма неоднородном рынке, замечает Ромил Чумаков, директор по развитию eStrahovki.com. До начала пандемии, в течение которой спрос упал минимум на треть, самое большое количество заказов приходилось на вечер и ночь выходных дней, тогда как в остальные дни водители очень часто сидели вообще без каких-либо заказов.

Здесь стоит вспомнить еще и о том, что соцсети пестрят зачастую сомнительными, а то и просто анекдотичными историями о том, что водители, особенно иностранные, плохо знают город, едут "по наводке" либо навигатора, либо пассажира, не всегда достаточно владеют русским и понимают сказанное. Складывается впечатление, что в такси просто засилье иностранцев и придание им статуса самозанятых только обострит проблемы. Так ли это? Эксперты уверены: влияние иностранной рабочей силы на рынок такси преувеличено.

Согласно данным ФНС РФ, в 2020 году зарегистрировано более 200 тысяч самозанятых водителей такси, и только два процента из них - иностранные граждане. Ужесточение правил работы в такси для иностранцев не повлияет на их количество, так как большинство водителей работают через таксопарки и оформления статуса самозанятых им не требуется, уверен Алексей Ермилов, директор департамента по маркетингу и рекламе ГК "АвтоСпецЦентр". Если данные меры направлены на снижение количества ДТП с участием таксистов, которое за девять месяцев 2020 года в Москве увеличилось на 25 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, то более действенными мерами станут контроль со стороны агрегаторов или таксопарков соблюдения режима сна и отдыха водителей и оплаты труда. Кроме того, необходимо, чтобы иностранные граждане получали водительские права российского образца для занесения их в единую базу ГИБДД, отметил Ермилов. В целом же использование статуса самозанятого для осуществления перевозок дает водителям возможность сделать свою работу официальной, что позволит узаконить большую часть нелегального рынка такси, полагает эксперт.

Использование статуса самозанятого для осуществления перевозок дает водителям возможность сделать свою работу официальной, что позволит узаконить большую часть нелегального рынка такси

Сегодня, по отзывам таксистов из числа иностранных граждан, нормально заработать (от 2500 рублей в сутки) можно только в режиме, превышающем 10-часовой рабочий день, уточняет Светлана Винокурова, исполняющая обязанности директора ГК "Аксиома", крупнейшего оператора на российском рынке миграционных услуг. Основные отчисления уходят посредникам (согласно разным данным - до половины заработка). По официальным данным "Мониторинга трудовых протестов" за первую половину 2020 года, забастовки таксистов, работающих с цифровыми агрегаторами, длятся уже год и их проблемы остаются неразрешенными. Как следствие, встает традиционной вопрос: готовы ли безработные граждане РФ занимать вакансии, подразумевающие тяжелые условия труда, замечает Винокурова.

Пока же власти Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей выступили с обращением к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ужесточить правила работы в такси для иностранцев. Они ссылаются на тот факт, что на территории столиц и столичных регионов работают 178 тысяч такси, что составляет 45 процентов рынка страны, поэтому следует учесть их мнение при принятии окончательной версии закона.

Предлагаемое же ужесточение повлечет за собой развитие "серого" сегмента рынка такси, прогнозирует Денис Мигаль, гендиректор компании Fresh Auto. Многие водители могут вообще уйти из профессии, что "кадрово" обесточит отрасль.

По итогам третьего квартала 2020 года число вакансий в группе профессий "Транспорт, логистика" (которая включает в себя такси) выросло на 62 процента при практически неизменной соискательской активности. Эта группа относится к одной из наиболее востребованных у работодателей - на нее приходится более 10 процентов от всех вакансий, представленных на "Авито", приводит цифры Артем Кумпель, управляющий директор "Авито. Работа". В сложившейся ситуации целесообразно обеспечить доступ на рынок труда для максимального количества людей, в случае с транспортно-логистической сферой - компетентных водителей, предлагает эксперт. Дело в том, что уменьшение количества машин на линии будет провоцировать повышение тарифа программно. А вот ездить на такси задорого или обойтись без водителей из сопредельных стран - тут запрос клиентов крупных городов совсем неоднозначен.

Кстати

Ранее сообщалось, что в 2022 году могут начать применять новый вид документа - электронные путевые листы (ЭПЛ) для таксистов. До декабря 2021 года возможность использования ЭПЛ должна быть закреплена в законодательстве, а до июля 2022-го - создана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система, обеспечивающая ведение баз данных в режиме онлайн и передачу их надзорным органам.

Цифра

600 тысяч таксистов работало в стране в 2019 году. С 2015 по 2017 год их численность росла на 25 процентов в год, выяснили исследователи аналитического центра при правительстве РФ.

(Комментарий подготовлен газетой "Молодой ленинец", Пенза)

Прямая речь

(Комментарий подготовлен газетой "Молодой ленинец", Пенза)

Сергей Буйлов, врио начальника управления транспорта Пензенской области:

- В Пензенской области перевозку пассажиров легковым такси осуществляет 20 юридических лиц и 357 индивидуальных предпринимателей. Для перевозки они используют собственные и взятые в аренду автомобили.

Большую часть перевозок пассажиров производится легковым такси таксопарков в которых от 50 до 300 автомобилей.

Всего в управлении зарегистрировано 3666 транспортных средств, в 2019 году разрешение на этот вид деятельности получили порядка 2500 водителей.

Перевозчики такси не должны предоставлять информацию в управление транспорта

области о количестве занятых в организациях работников, однако известно, что в них работает более 3700 водителей. По информации управления, руководство пензенских таксопарков не испытывает проблем с нехваткой водительского состава и привлечением для работы в такси иностранных граждан.

Кроме перевозчиков, в работе работают то три федеральных и два региональных агрегатора. Они не осуществляют перевозку пассажиров, а только перераспределяют заказы.

Также в этом году управлением транспорта региона было выявлено 283 нелегальных перевозчика.

(Комментарий подготовлен "АВТОгазетой", Архангельск)

Илья Леонюк, заместитель редактора "АВТОгазеты":

- За последние годы высокая конкуренция на региональных рынках такси, сменяемость приоритетов и ведущих игроков, а также законодательства и нормативных актов, по сути, сделало крайними водителей. К примеру, в Архангельске, еще до прихода агрегаторов было порядка 25 компаний, задействованных в этом бизнесе, две-три явно лидировали и сами задавали стандарты. Водители понимали правила игры. После пришли агрегаторы, и "громко" объявили, что их информационные сервисы рассчитаны на любителей, формальности при подключению к сервису были не важны.

Сейчас рынок так или иначе легализуется: агрегаторы продолжают конкурентную борьбу, но уже не с местными службами такси, а друг с другом. Локальные компании либо ушли с рынка, либо смогли

удачно реорганизоваться и сохранить бизнес: работают только по договорам с юридическими лицами, берут заказы в отдаленные районы города, интегрировали свой автопарк под приложение "федералов" или просто уменьшили долю присутствия. Со стороны водителей тоже произошли изменения - регистрация самозанятых позволит сделать рынок более прозрачным и защитит главного участника рынка - самого водителя, хотя стоимость поездки остается на уровне 5-7-летней давности: рентабельность в частных перевозках сильно упала и это падение продолжается.

Качественно оказывать услуги при такой ценовой политике будет крайне сложно.

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