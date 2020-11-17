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17.11.2020 20:46
Рубрика: Общество

Красавица и чудо

Хирург-гинеколог победила в конкурсе красоты
Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя № 260(8314)
Мария Резник одержала победу на конкурсе "Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область 2020". Она получила главный титул: "Миссис Санкт-Петербург Классик" (в категории 40+). Мария - и успешный руководитель, и оперирующий акушер-гинеколог Александровской больницы - одного из крупнейших стационаров Северной столицы, который перепрофилирован на прием пациентов с коронавирусом.
Мария Резник хочет привлечь внимание к теме женского здоровья. Фото: Сергей Николаев Мария Резник хочет привлечь внимание к теме женского здоровья. Фото: Сергей Николаев
Мария Резник хочет привлечь внимание к теме женского здоровья. Фото: Сергей Николаев

Мария, почему решили участвовать в конкурсе?

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Мария Резник: Узнала о нем случайно, от своей знакомой, - тоже врача-гинеколога, только из женской консультации. Она стала победительницей конкурса в прошлом году. Именно она меня уговорила - давай, докажем всем, что гинекологи - лучшие! Мне хотелось привлечь внимание к теме женского здоровья. Известный хирург Николай Амосов когда-то сказал, что врач лечит болезни, а здоровье нужно добывать самому. И я считаю, что задача женского доктора состоит еще и в том, чтобы помочь понять это нашим женщинам. Любить себя нужно грамотно - не позволять себе все подряд, а наоборот - питаться правильно, обязательно заниматься спортом, развиваться интеллектуально. Пренебрежение собственным здоровьем ведет к тяжелым последствиям, и я это вижу на многочисленных примерах.

Кого сейчас госпитализируют в отделение?

Мария Резник: Пациенток с коронавирусом и гинекологической патологией, беременных с COVID-19, нуждающихся в госпитализации. Это самая тревожная группа пациенток. Главный вопрос: "Доктор, как повлияет вирус на ребенка?".

И как?

Мария Резник: Отдаленные последствия, как понимаете, еще не изучены. Но на данный момент можно сказать, что у большинства все протекает нормально.

Почему стали оперирующим гинекологом?

Мария Резник: Я из семьи медиков: папа - хирург, мама - терапевт. Любила приходить к отцу на работу, в операционную. Хотела быть хирургом! Отец с коллегами отговаривали: зачем это тебе, нелегкое это дело по 12 часов у операционного стола стоять. Но я была настойчива, только выбрала более женскую специализацию. А еще похвастаюсь: разработала свой собственный способ ушивания тканей при определенных видах операций. Так что на днях получу патент на изобретение.

Фото: iStock
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И как он будет называться? Шов Резник?

Мария Резник: Да никак. Патент номер такой-то. Это я от лености упростила и слегка изменила традиционный метод. Так бы шила и дальше, пока мой университетский учитель не заглянул в операционную: "А что, так можно было? Это изобретение! Срочно подавай на патент".

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