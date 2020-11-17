В Калининграде перекрыли канал наркотрафика из Италии

Устойчивый канал контрабанды наркотических средств в значительном размере на территорию Калининградской области из Италии пресекли совместными усилиями таможенники и сотрудники ФСБ.

Как сообщили в отделении по связям с общественностью Калининградской областной таможни, межрегиональная операция была проведена в ноябре 2020 года. В нескольких регионах России были задержаны члены преступной группы, которые пересылали наркотические средства на территорию Калининградской области для последующей перепродажи.

Один из участников цепочки - житель Калининградской области - был задержан 14 ноября в Калининграде в момент получения очередной партии наркотиков. У него изъяты марихуана в значительном размере и гашиш.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в значительном размере". Ее санкция предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.