Новости

Матч Лиги наций Швейцария - Украина не состоится из-за коронавируса 18:37
Оренбуржец отсудил 300 000 рублей у больницы, "не заметившей" инфаркт 18:35
На ЦКАД-3 открылись мобильные пункты продаж транспондеров 18:26
Беларусь зеркально дополнила санкционный список по странам ЕС и Канаде 18:25
Twitter вводит функцию исчезающих сообщений 18:24
СК: задержан соучастник Александра Мавриди 18:18
В Госдуму внесен законопроект о минимальном возрасте главы ЦИК 18:13
Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей 18:03
Лак для ногтей может привести к развитию грибковых инфекций 18:03
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты 17:59
Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка 17:51
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+ 17:25
TikTok позволит родителям контролировать аккаунты детей 17:19
Путин отметил мужество Болсонару 17:17
Мишустин выделил почти 2,7 млрд на спецвыплаты соцработникам 17:14
В ГД внесен проект о запрете на организацию митингов на иностранные средства 16:59
Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками 16:56
Не согласных с Конституцией депутатов Госдумы призвали сдать мандаты 16:54
Гидрометцентр предупредил о метелях, сугробах и гололеде в центре России 16:46
Биткоин впервые с 2018 года подорожал на бирже до 17 тысяч долларов 16:42
Москалькова призвала зарубежных омбудсменов пройти вакцинацию от COVID 16:01
В Совфеде предложили увольнять педагогов за призывы к нарушению Конституции 15:58
В Москве завершилось прощание с Арменом Джигарханяном 15:55
В ОДКБ обсудят развитие военного сотрудничества 15:51
Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 18:03
Рубрика: Общество

Лак для ногтей может привести к развитию грибковых инфекций

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Злоупотребление лаком для ногтей при недостаточной гигиене кожи рук может привести к развитию грибковых заболеваний. Об этом в рамках IV Недели образования, организованной Елизаветинской больницей в Петербурге, сообщила заместитель главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ НИИ Нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко, доктор медицинских наук Ольга Ершова.

Фото: iStock
Томские ученые создали альтернативу костной ткани

В своем докладе, посвященном гигиене рук, эксперт подробно остановилась на уходе за ногтями.

В частности, по словам Ольги Ершовой, для нормальной гигиены рук длина натуральных ногтей не должна превышать 0,5 сантиметров. Использование лака для ногтей, особенно постоянное, может привести к развитию грибковых заболеваний.

Дело в том, что в толщине ногтевой пластины, когда она защищена от света, развиваются грибковые поражения (микозы). Еще хуже, когда лак на ногтях трескается, это способствует росту микроорганизмов.

Но самой благоприятной средой для развития грибковых инфекций являются накладные ногти. Когда их носят постоянно, возникает дистрофия ногтевой пластины и поражение грибковой инфекцией происходит в короткие сроки.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе