На полярных станциях в Антарктиде завелись комары

На полярных станциях в Антарктиде исследователи стали фиксировать появление необычных для этих мест насекомых - так называемых зимних комаров. Они не представляют опасности для человека, но есть риск, что комары могут стать такими же привычными обитателями Антарктиды, как, например, и пингвины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на старшего научного сотрудника Зоологического института РАН Андрея Пржиборо.

Зимние комары семейства трихоцериды встречаются во многих регионах России: их видят на Дальнем Востоке и в Петербурге, и в Сибири. У них две особенности: они ведут активный образ жизни даже зимой и не жалят. Видят зимних комаров зимой даже в регионах Арктики.

Около 14 лет назад зимние комары впервые были описаны в Антарктиде, они попались исследователям на станции на острове Кинг-Джордж. Как они туда попали, неизвестно до сих пор, но Пржиборо полагает, что скорее всего личинки завезли вместе с грузами из Северного полушария.

Сейчас завелись комары на российской станции Беллинсгаузен на острове Кинг-Джордж.

Полярники из России и других стран стали изучать популяцию зимних комаров. В частности, на станции Беллинсгаузен для выявления и учета особей установили липучки и ультрафиолетовые ловушки. Правда, по оценкам Пржиборо, ловушки не дают высокой эффективности, поскольку остается неизвестным, где происходит размножение комаров.

Пржиборо во время своей экспедиции в Антарктиду в этом году поставил перед собой задачу выяснить, проник ли комар за территорию обитания человека. На острове Кинг-Джордж, где сосредоточены полярные станции, мест для насекомого не так уж и много: большая часть территории острова покрыта ледником, а для комара требуется органика. Найти ее можно только на побережьях, где водятся пингвины, буревестники или морские слоны. Пржиборо установил, что в этих локаций нет ни взрослых особей, ни личинок. Это обстоятельство внушает исследователям слабую надежду, что морозоустойчивый комар пока не влияет на хрупкую антарктическую экосистему.