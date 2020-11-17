Петербургские археологи сделали съемку цитадели Дамаска для 3D-модели

Археологи из петербургского Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН провели аэрофотосъемку средневековой цитадели Дамаска в Сирии. На основе полученных материалов создадут 3D-модель, которая будет использоваться при реставрации Дамасской крепости в дальнейшем.

Как отмечают в институте, создание 3D-моделей - важный этап передового способа реставрации. Этот метод позволяет оценить малейшие детали объекта и с высочайшей точностью спроектировать работы. ИИМК РАН - один из лидеров этого направления. Здесь, в частности, осуществили такой масштабный проект как создание самой полной и точной цифровой модели древней Пальмиры.

Аэрофотосъемка цитадели Дамаска с помощью беспилотного комплекса Геоскан Gemini стала мастер-классом по цифровизации культурного наследия для сотрудников сирийского Генерального Департамента Древностей и Музеев.

- Наше многолетнее сотрудничество с сирийскими и международными партнерами уже привело к значимым результатам в деле сохранения археологических памятников, находящихся под угрозой уничтожения или разрушения, - говорит заместитель директора ИИМК РАН Наталья Соловьева. - Мы рады делиться наработанным опытом и продолжим применять новейшие технологии в других регионах.

Справка "РГ"

Цитадель Дамаска - одна из древнейших крепостей, сохранившихся на Ближнем Востоке. Ее строительство началось в III-IV веках. Крепость имела военное значение вплоть до XIX века, а до 1986 года использовалась как тюрьма и казармы.