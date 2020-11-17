Петербургским компаниям помогают организовать временное трудоустройство

Более 2,5 тысячи петербуржцев, находящихся под угрозой увольнения или имеющих официальный статус безработного, смогут получить дополнительные меры поддержки от государства.

Процесс организован особым образом, желающим выдадут "не только рыбу, но и удочку" - так работает система дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

- Государственная поддержка оказывается по двум направлениям, - рассказала директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова. - По программе временной занятости мы позволяем предприятиям сохранить свой коллектив, "перебросив" специалистов на такие участки, до которых не всегда доходят руки: разбор и каталогизация ресурсов, уборка и ремонт помещений... Одним словом, все, что они смогут придумать. А Служба занятости населения предоставляет им субсидии на оплату таких работ.

Временное трудоустройство возможно также в другую компанию - при этом участника госпрограммы не уволят с прежнего места работы, если предприятие простаивает, и не снимут с учета как безработного. Например, "Почта России" в преддверии новогодних праздников заинтересована в увеличении численности операторов связи, почтальонов, логистические компании - в кладовщиках и курьерах. Набор сотрудников ведут также институт строительного проектирования "Геодизайн", "Хлебный завод "Арнаут", торговый дом "Петрович". Есть вакансии в строительстве и даже в фирмах по производству сувениров, хотя с падением туристического потока спрос на них тоже сокращается.

- Временный формат нас очень устраивает, - рассказывает генеральный директор "Светлой компании" Виталий Увакин, - потому что мы живем от заказа к заказу. Есть работа - набираем от девяти до 12 человек. Рассматриваем всех, основные требования - внимательность и аккуратность.

Некоторые участники программы господдержки используют вариант с временной занятостью для того, чтобы присмотреться к будущим работникам. Такой "испытательный срок" интересен, к примеру, для строителей. Большую часть заработной платы временным работникам платит государство. В соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате сотрудник должен получать не менее 19 тысяч рублей в месяц, из которых Служба занятости возмещает затраты в размере МРОТ в РФ - 12 130 рублей, увеличенного на сумму страховых взносов (30 процентов), то есть 15 769 рублей на каждого работника за месяц. А руководство компании тем временем присматривается.

До конца года в антикризисных мероприятиях примут участие 2,5 тысячи человек

- Так как зарплата софинансируется, то мы менее требовательны к соискателям на начальном этапе. Примерно 40 процентов из тех, кого мы набрали по программе временной занятости, я готова оставить на постоянной основе, - размышляет генеральный директор строительной компании "Мегаполис" Екатерина Полуэктова. - Границы сейчас закрыты, количество иностранной рабочей силы сократилось, а люди нужны, поэтому главное требование - чтобы человек хотел и мог трудиться.

Но иногда предложение временной занятости подразумевает под собой определенные квалификационные требования. Например, пассажирскому порту "Морской фасад" дополнительно понадобились береговые рабочие - в рамках антикризисных мероприятий создано восемь рабочих мест. Обязанность - несение вахты на терминалах, поддержание их в работоспособном состоянии, контроль работы оборудования и инженерных сетей, участие в швартовых операциях.

- Мы недавно получили в доверительное управление два пассажирских терминала - на Английской набережной и на набережной Лейтенанта Шмидта, - рассказала корреспонденту "РГ" начальник отдела персонала АО "Пассажирский порт "Морской фасад" Наталья Солодянникова. - Несмотря на то что пассажирская навигация нынешнего года фактически не состоялась, основные сотрудники нашей компании заняты - на поддержании инфраструктуры порта и Морского вокзала в работоспособном состоянии, в том числе для размещения врачей и сотрудников Росгвардии, работающих в госпитале в "Ленэкспо", обслуживании судов, использующих причалы порта для отстоя или оформления документов, на других важных направлениях. Поэтому для новых терминалов организовали новые рабочие места.

Отбирать претендентов пришлось по нескольким параметрам. Во-первых, работа довольно тяжелая, поэтому вакансии предлагали только мужчинам. Во-вторых, старались брать тех, кто хотя бы немного знаком с флотом - например, служил срочную или работал матросом на буксире. Таких набралось пять человек из восьми. Наконец, принимали во внимание отсутствие морской болезни, а в качестве дополнительного преимущества рассматривались технические навыки по обслуживанию электрооборудования или механизмов. А вот возраст особого значения не имеет - новым матросам от 30 до 60 лет.

Положение временных работников в данном случае позволяет работодателю оценить перспективы со всех сторон. Решение о переводе временных береговых матросов в постоянные сотрудники будет зависеть как от востребованности терминалов и навигации-2021, так и от личных качеств. Но вот заработную плату им уже сейчас платят больше, чем предусмотрено соглашением. Как поясняет Наталья Солодовникова, в целом по отрасли зарплаты довольно высокие, поэтому береговые матросы за свою тяжелую работу получают не менее 30 тысяч рублей в месяц.

Второй путь - создание новых рабочих мест по направлению "общественные работы". Чаще всего это социально полезные направления: озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов и заповедных зон, уход за инвалидами. Возможны также строительство и ремонт жилья, работы по содержанию автомобильных дорог. Но вообще список предложений не исчерпывается только названными видами работ, он постоянно расширяется и дополняется, а наиболее актуальную информацию лучше получить лично в районном агентстве занятости. Участие в программе открыто как для соискателей, так и для организаций.

ЦЗН уже заключил 74 договора, большей частью на сезонные работы. Однако не стоит думать, что предложения в рамках антикризисных мер - это только тяжелый неквалифицированный труд под открытым небом. В списке предложений есть также продавцы, буфетчики, офис-менеджеры... Требуются делопроизводители, помощник бухгалтера и даже помощник дизайнера. Свои вакансии предлагают почти 60 организаций в самых разных районах города и по самым разным направлениям.

- Ожидается, что до конца года в антикризисных мероприятиях примут участие 2,5 тысячи человек, - отметила Юлия Горохова. - Из них тысяча находящихся под риском увольнения смогут трудоустроиться на временную работу, а 1,5 тысячи ищущих работу и безработных граждан будут направлены на общественные работы. Для участия в программе соискателям и работодателям необходимо связаться с агентством занятости населения любого района по контактам, указанным на сайте Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

Кстати

Финансирование антикризисных мер в соответствии с распоряжением Правительства РФ N 1726-р пока рассчитано до 15 декабря 2020 года. Но в СЗН подчеркивают, что в Петербурге есть собственные региональные программы общественных работ. Однако информация о наличии вакантных рабочих мест на временных и общественных работах предоставляется гражданам только при личном обращении в агентство занятости населения в целях трудоустройства. Работник агентства занятости при этом обязан учесть желание гражданина получить направление на выбранный им подходящий вариант оплачиваемых общественных работ или временного трудоустройства.