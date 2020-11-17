Фонд "Сколково" запустил первый в России акселератор для технологических стартапов в области экологии GreenTech Startup Booster. До конца 2020 года предполагается провести финальный отбор проектов, наиболее интересных и эффективных с точки зрения промышленного бизнеса. Многие стартапы предлагают идеи по переработке промышленных отходов, в том числе - горнодобывающей промышленности.

Это направление особенно важно для Мурманской области, где действуют шесть крупных предприятий горной и металлургической промышленности. В Заполярье скопилось около трех миллиардов тонн промышленных отходов. Всего же в России их объем достиг астрономической величины - более 150 миллиардов тонн.

Однако их переработка до сих пор находится в зачаточном состоянии. В промышленном масштабе это делается лишь в городе Ковдоре на горно-обогатительном предприятии, выпускающем апатитовый, железорудный и бадделеитовый концентраты. Предприятие перерабатывает отходы собственного производства - хвосты мокрой магнитной сепарации, которые складируют с шестидесятых годов минувшего века. Из них извлекаются дополнительные объемы апатитового концентрата, являющегося сырьем для производства фосфорных удобрений.

При этом в Мурманской области существует множество локальных научных разработок, касающихся использования разнообразных промышленных отходов. Но их внедрение ведется крайне медленно.

- К сожалению, об акселераторе стартапов в области экологии фонда "Сколково" я ничего не слышал, - сообщил советник руководителя КНЦ РАН Владимир Маслобоев. - В переработке отходов крупные предприятия заинтересованы недостаточно, так как им это чаще всего невыгодно. Как ни странно, сегодня за разработку техногенных месторождений приходится платить большие деньги - таковы требования нынешнего законодательства.

Для того чтобы начать перерабатывать техногенное месторождение в виде отвала шлаков или хвостохранилища, необходимо провести весь комплекс геологоразведочных работ для постановки месторождения на государственный баланс, отмечает эксперт. Выход из ситуации заключается в том, чтобы передать техногенные месторождения с федерального уровня на региональный и максимально упростить процедуру по их запуску в эксплуатацию. В частности, следует отказаться от тендеров, заменив их региональными комиссиями. Это значительно ускорит процесс принятия решений.

В Заполярье скопилось уже около трех миллиардов тонн промышленных отходов

- Период ожидания в любом проекте, касающемся разработки техногенного месторождения, составляет пять-семь лет, - отмечает Владимир Маслобоев. - За это время ситуация на рынке может значительно измениться. Как только сократится период ожидания, эта сфера станет гораздо более интересной бизнесу.

Что касается платы за переработку промышленных отходов, то она может составлять суммы, исчисляемые в сотнях миллионов рублей. Например, за разработку Африкандского месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд стартовый платеж составлял 300 миллионов рублей. Потом усилиями региональных властей его удалось сократить до 160 миллионов. Правда, Африкандское месторождение не является техногенным, но ситуация со стартовым платежом в данном случае одна и та же. А ведь до тендера на переработку месторождения еще нужно добраться, перед этим необходимо провести геологоразведку, которая тоже стоит денег. Поэтому необходимы законодательные коррективы, которые сделали бы стартовый платеж посильным для предприятий, не имеющих отношения к крупному бизнесу.