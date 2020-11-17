Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей

Несколько человек пострадали по вине водителя, который въехал в толпу людей, собравшихся на общественные слушания в поселке Холмогоровка Зеленоградского района Калининградской области.

ЧП произошло 17 ноября около 16 часов. На обсуждение изменений в генплан собрались местные жители. Как рассказывают очевидцы, один из участников общественных слушаний сел в свой кроссовер и на скорости въехал прямо в группу других участников.

Как сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая, 79-летний водитель Kia, тронувшись с места, перепутал педали и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным, пострадали три человека, им оказывается медицинская помощь.

- На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка, - сообщила Светлана Поставничая.