Мораторий на плановые проверки некрупного бизнеса, действующий в нашей стране с марта 2020 года, продлят до конца 2021-го. Новость обрадовала предпринимателей Северо-Запада, которые успели отвыкнуть от визитов контролеров. Однако участники бизнес-сообщества уверены: эта мера не будет до конца эффективной, пока надзорные органы не начнут массово использовать предостережения вместо штрафов.

Меньше оснований

Запрет на плановые проверки малого бизнеса вводится в РФ не впервые. Трехлетний мораторий объявили 1 января 2016 года. Тогда предприниматели в регионах СЗФО жаловались, что "надзорные каникулы" не сократили число контрольно-надзорных мероприятий. Просто на смену плановым визитам ревизоров пришли внеплановые.

Мораторий 2020 года распространяется не только на малые, но и на средние компании. Помимо практически полного отказа от плановых проверок, федеральный центр существенно ограничил основания для внеплановых выездов. Контролеры теперь имеют право посещать объект, только если есть угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Предприниматели, с которыми побеседовала корреспондент "Российской газеты", подтверждают: административное давление на их бизнес в этом году снизилось. Владелица небольшой парикмахерской в Калининграде Ирина Топоркова вспоминает: в 2016 году, когда только начал действовать первый мораторий, контролеры дважды приходили к ней с внеплановыми проверками. В салоне красоты шел ремонт, и соседи жаловались на шум. В результате выяснилось, что уровень шума не превышал предельно допустимых показателей.

- Но сколько времени я потратила на общение с ревизорами, на подготовку документов, вспомнить страшно, - рассказывает Ирина Топоркова. - Если суммировать, получится, наверное, несколько рабочих дней. И если отписки я писала по ночам, замеры шума проходили днем. В это время парикмахерская была закрыта для клиентов, теряла деньги. А вот в текущем году внеплановых проверок у нас не было, ни одной. Возможно, потому что с 28 марта по 12 мая парикмахерские в регионе не работали. Возможно, потому что в июле я перешла с патента на налог на профессиональный доход. Но, может быть, организовать такую проверку по жалобе действительно сложнее.

Человеко-часы тикают

Школьную форму сыктывкарской швейной фабрики несколько лет подряд проверяло Роскачество. Но в текущем году проверка обошла предприятие стороной. По словам директора фабрики Натальи Холоповой, это позволило коллективу сэкономить сотни человеко-часов.

- Проверка Роскачества - очень длительное мероприятие, - комментирует ситуацию Наталья Холопова. - Сначала в течение нескольких недель мы общаемся с ревизорами. Они каждый год выявляют какие-то новые нарушения, мы объясняем, с чем связаны нарушения, или доказываем, что претензии необоснованны. Один раз даже пришлось идти в суд. Затем приходится перестраивать производственный процесс, чтобы устранить обоснованные нарушения - это еще несколько недель. Сейчас с учетом спада спроса такая административная нагрузка могла бы стать для фабрики последней каплей. Поэтому мы, разумеется, очень рады, что предприятие в этом году не проверяли.

Стоит отметить, что Роскачество не является контрольно-надзорным органом. Это автономная некоммерческая организация, утвержденная распоряжением правительства РФ.?Поэтому на проверки Роскачества мораторий не распространяется.

Запрет на штрафы по итогам первой проверки отлично дополнил бы положения «регуляторной гильотины»

Традиционная "контрольная закупка" школьной формы в 2020 году все же состоялась. Просто в рамках текущего исследования эксперты проверяли школьные блузки для девочек, которые сыктывкарская фабрика не производит. Так или иначе, этот пример показывает, какое количество времени и сил высвобождает для небольшого предприятия отмена любой проверки.

- Что касается плановых мероприятий надзорных органов, в этом году мы не были включены в график, поэтому мораторий на нашу работу никак не повлиял, - продолжает Наталья Холопова. - График на следующий год я еще не проверяла. Хорошо, что мораторий будет продлен и теперь об этом думать не надо. Вообще, как мне кажется, от плановых проверок некрупного бизнеса следует отказаться на постоянной основе. Если во время мораториев, и предыдущего, и текущего, качество товаров и услуг не ухудшилось, количество ЧП не возросло, зачем тратить время на неэффективные надзорные мероприятия?

Борьба со страхами

В Псковской области, по словам регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева, в этом году предприниматели практически не жаловались на необоснованные визиты контролеров. Но делать однозначные выводы о снижении административного давления на бизнес пока рано, подчеркивает эксперт. Ситуация прояснится в начале 2021-го, когда будет обнародована информация о количестве и, самое главное, о результатах плановых и внеплановых проверок в 2020 году.

- Пока непонятно, как в этой статистике будут отражены контрольные мероприятия по соблюдению масочного режима, которые проводят полиция и Роспотребнадзор, - отмечает Аркадий Мурылев. - Кроме того, важно процентное соотношение: сколько проверок завершились штрафами, сколько - предупреждениями. К сожалению, статью 4.1.1 КоАП РФ "Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением" сейчас активно применяет только МЧС.?Это ведомство в принципе не подвергает предпринимателей, которые своевременно устраняют замечания, финансовым санкциям. А вот таможенные органы и Ространснадзор при низких показателях по количеству проверок традиционно оказываются в антилидерах по сумме взысканий.

Псковский бизнес-омбудсмен уверен: радикального изменения требует сам подход к проверкам. Следует объявить мораторий на штрафы по итогам первого визита контролеров. Пусть предприниматель получит только список замечаний и время на их устранение - несколько месяцев. Лишь по прошествии этих месяцев, если остались существенные недочеты, должны наступать штрафные санкции.

- При таком раскладе субъекту бизнеса не придется ждать плановую проверку со страхом, изучая чек-лист из ста пунктов, - продолжает Аркадий Мурылев. - Он сможет спокойно работать, соблюдая действующее законодательство. В следующем году вступает в активную фазу реформа контрольно-надзорной деятельности, многие правовые акты, которые касаются контроля и надзора бизнеса, будут отменены. Запрет на штрафы по итогам первой проверки отлично дополнил бы положения "регуляторной гильотины".

Позицию псковского бизнес-омбудсмена разделяет председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков. Рекламное агентство, которое возглавляет эксперт, в этом году не подвергалось проверкам. Но для других новгородских предпринимателей проблема финансовых взысканий актуальна.

К примеру, в октябре Новгородский районный суд назначил штраф в 200 тысяч рублей одному из кафе в Великом Новгороде за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. По словам владельца заведения, и маски, и антисептики сотрудники использовали, но средства защиты не соответствовали требованиям Роспотребнадзора.

- Я ни в коем случае не хочу сказать, что к подобным нарушениям следует относиться лояльно, сейчас очень важно соблюдать масочный режим, производить дезинфекцию, - рассуждает Дмитрий Койков. - Но эти требования - новые для субъектов бизнеса. Поэтому логичнее было бы сначала вынести предупреждение, разъяснить, что именно предприниматель делает не так. И лишь затем, если нарушение не было устранено, говорить о штрафах.