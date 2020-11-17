Суд запретил сносить чужие постройки на своем участке

Суд в Вологодской области взыскал компенсацию с хозяина участка, который снес чужую постройку на своей земле. Ломать то, что сам не сделал, законом запрещено.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, еще в 1982 году в городе Сокол семья истца построила сарай напротив своего дома через грунтовую дорогу. Недавно сосед провел межевание, в результате чего постройка оказалась на его земельном участке, и в апреле 2020 года самовольно ее снес, причинив истцу ущерб.

Мужчина, лишившийся сарая, обратился к мировому судье Вологодской области с иском к соседу. Первая инстанция отказала в возмещении ущерба, поскольку сарай возведен истцом самовольно, право на него не было зарегистрировано.

Оспаривая это решение, истец подал апелляционную жалобу в Сокольский районный суд и там уже нашел полное понимание.

"Суд апелляционной инстанции не нашел оснований полагать, что принадлежащий истцу сарай возведен самовольно, и учел, что выдача разрешения на строительство объектов вспомогательного назначения ни ранее, ни в настоящее время не требуется. Лицо, обнаружившее чужое строение на своем участке, лишено права по своему усмотрению решать судьбу такого имущества. Суд пришел к выводу, что действия ответчика по сносу сарая, которым длительное время пользовался истец, являются неправомерными", - рассказывают в пресс-службе.

8,1 тысячи рублей - такова сумма компенсации за снос чужой хозяйственной постройки, назначенная судом

Поэтому вышестоящий суд отменил решение мирового судьи и принял по делу новое решение, взыскав с ответчика в пользу истца в счет возмещения ущерба, причиненного сносом хозяйственной постройки, 8102 рубля, расходы по оплате государственной пошлины 400 рублей и юридических услуг в размере 7000 рублей. Решение вступило в законную силу.