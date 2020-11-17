В Арбитражном суде Новгородской области на этой неделе начинается рассмотрение дела о продаже древесины. Региональное министерство природных ресурсов и экологии оспаривает решение УФАС по Новгородской области запретить "специальные" торги, к участию в которых допускались только местные лесхозы. Антимонопольный орган считает новгородскую схему спекуляцией и нарушением конкуренции, а чиновники оправдываются необходимостью финансировать надлежащее содержание лесов.

Как следует из материалов УФАС, аукционы на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений были организованы особым образом. Власти Новгородской области руководствовались региональным законом N 542-ОЗ "Об установлении исключительных случаев заготовки древесины, елей и (или) деревьев других хвойных пород на основании договора купли-продажи лесных насаждений". Документ относит к таким случаям в том числе заготовку древесины "в целях осуществления уставной деятельности государственными или муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ" и там самым ставит лесхозы в заведомо более выгодное положение.

- Торги проходили без конкуренции, а договоры заключались по минимальной цене, - рассказали в управлении. - Участие субъектов малого и среднего предпринимательства (СМП) в этих торгах отклонялось министерством, хотя минимальная цена продажи для СМП могла быть в четыре раза выше. Таким образом, министерство пренебрегало экономической целесообразностью, чтобы "накачивать" районные лесхозы деньгами.

За последние три года почти два десятка новгородских лесхозов получили 650 участков. Древесину они перепродавали предпринимателям, а вырученные деньги действительно тратили на осуществление уставной деятельности - проверки УФАС это подтвердили. Поговорку о том, что "благими намерениями вымощена дорога в ад", новгородские чиновники или не знают, или предпочли проигнорировать.

- Мы считаем, что мы правы, и обжалуем позицию УФАС в суде - и министерство, и отдельные лесхозы, - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области - директор департамента лесного хозяйства Михаил Трофимов. - За счет продажи древесины мы покрывали недофинансирование отрасли: чинили технику, закупали горюче-смазочные материалы, увеличивали зарплаты. Теперь лесхозы будут выживать только на том финансировании из федерального и областного бюджета, которое им выделяется.

При этом Трофимов признался: он не может дать гарантий, что все сто процентов средств, полученных в результате перепродажи древесины, направлялись исключительно на выполнение государственного задания: "Нужно смотреть по каждому лесхозу отдельно". Но вот сам факт продажи леса признавать коммерцией отказывается, поскольку продавали все-таки для нужд государства. По мнению чиновника, торги через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу обеспечивают прозрачность всех сделок. Однако эксперты считают, что новгородские чиновники находятся в абсолютно проигрышной позиции, поскольку налицо нарушение положений статьи 16 ФЗ "О защите конкуренции" - раздел товарного рынка по территориальному принципу и ограничение доступа на него. Не выдерживают критики и оправдания по поводу финансирования отрасли. В лесном хозяйстве действительно весьма низкий уровень заработной платы и есть целый ворох накопившихся с годами проблем, однако ничто не мешало правительству Новгородской области проводить "полноценные" аукционы и целевым образом тратить деньги от продажи древесины.

Допуск частного бизнеса к торгам может увеличить доходы бюджета

- Если бы частный бизнес был допущен к участию в торгах, то, вероятно, цена разработки лесных угодий увеличилась бы, - рассуждает управляющий партнер юридической компании Антон Олифир. - Предприниматели готовы платить больше, иначе бы не инициировали процесс проверки со стороны Антимонопольной службы. Соответственно, бюджет получил бы больше денежных средств, чем платили автономные учреждения.

Наконец, отсутствие конкуренции ведет к стагнации отрасли.

- Методы работы "подручных" лесхозов начинают деградировать в отсутствие реального соперничества, что рано или поздно могло бы привести к проблемам уже не только экономического, но и уголовно-правового характера, - отмечает юрист Константин Шорыгин.

По мнению замминистра Трофимова, отказ от прежней схемы финансирования деятельности лесхозов Новгородской области скажется в первую очередь на охране лесов, которые занимают почти 65 процентов территории региона, от пожаров. Однако за последние три года в регионе не зафиксировано ни одного крупного возгорания. Зато в рамках нацпроекта "Экология" в 2020 году Новгородской области из федерального бюджета выделено почти 140 миллионов рублей, в том числе 82 миллиона рублей - на оснащение региона лесопожарной техникой, 13,7 миллиона рублей - на закупку лесохозяйственной техники и оборудования, а также почти 44 миллиона рублей - на увеличение площади лесовосстановления.