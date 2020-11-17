В Карелии подросток получил электротравму, перелезая через вагон

В Карелии подросток получил электротравму при попытке перелезть через железнодорожный вагон грузового состава. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО.

ЧП произошло вечером 16 ноября. 16-летний житель города Кондопоги попытался перебраться через вагон. Медики зафиксировали у несовершеннолетнего термические ожоги третьей степени. Мальчика госпитализировали.

Транспортные полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины случившегося. В ведомстве напомнили, что напряжение контактной сети на железной дороге составляет 27,5 тысячи вольт. Дуговой разряд и ожоги можно получить при приближении к проводам на расстояние менее двух метров.