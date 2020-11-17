В Поморье построили новый мост

В Поморье открыли движение по новому автомобильному мосту через реку Исакогорку на участке федеральной трассы М-8 между Архангельском и Северодвинском. Современное сооружение из стали и железобетона построили за два года, его длина - свыше 224 метров.

Дорога из Архангельска во второй по величине город региона - одна из самых загруженных в Поморье. Каждый день по трассе проезжает до 24 тысяч автомобилей, а в ближайшие годы их число составит все 30 тысяч. Между тем старый мост через Исакогорку, построенный еще в 1974 году, был рассчитан на несравнимо меньшие нагрузки того времени: реконструкции с тех пор не проводилось, и через сорок лет интенсивной эксплуатации мост стал аварийным.

Новый мост решает проблемы трафика благодаря двум пролетам и четырем полосам движения. Такое разделение автопотоков исключает опасность лобовых столкновений. Подрядчики также поменяли на участке все коммуникации, в том числе электросети и кабели связи.

- Этот мост, как и вся трасса из Архангельска в Северодвинск, несет большую социальную нагрузку, - подчеркнул губернатор Поморья Александр Цыбульский. - Множество людей ежедневно ездит из одного города в другой и обратно. Время, потерянное в пробках, создает проблемы. Этот вопрос северодвинцы поднимают почти на каждой нашей встрече.

Глава региона также отметил, что все работы выполнены в срок. Важно, что во время строительства движение на участке не ограничивали. Сначала рядом со старым мостом возвели первый пролет нового, который заработал в конце 2019 года. Затем аварийное сооружение разобрали, а на его месте вырос второй пролет. Стоимость работ составила почти 1,5 миллиарда рублей. Мост стал первым в реконструкции 13-километрового участка дороги из областного центра в город корабелов - от ж/д моста через Северную Двину до поселка Цигломень. В итоге обновится почти третья часть всей трассы.