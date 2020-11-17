В Пскове установят новогоднюю елку с дополненной реальностью

Администрация Пскова закупит к Новому году шестиметровую искусственную ель с дополненной реальностью и праздничные аксессуары для нее.

Как сообщается на сайте госзакупок, светодинамическая каркасная елка в форме конуса должна обладать 3D технологией создания виртуальных новогодних персонажей. При наведении на ель камеры смартфона или планшета там должны отображаться анимированные Дед Мороз, снеговик, медведь и пингвин Прапор, отмечается в аукционной документации.

Кроме того, власти Пскова приобретут для зеленой героини праздника световую макушку в форме красной звезды, светодиодную гирлянду "Метеоры", синие и серебряные шары, а также ограждение с новогодней фотопечатью.

Начальная цена контракта составляет более 773 тысяч рублей. Исполнитель станет известен 26 ноября.