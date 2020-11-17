В Северодвинске восстановят плавающий танк времен войны

В городе Северодвинске Архангельской области поисковики и реконструкторы взялись восстановить легендарный плавающий танк времен Великой Отечественной войны Т-37А.

Как сообщает региональный центр "Патриот" на своей странице в соцсети "ВКонтакте", работа над точной копией быстрого и маневренного танка почти завершена.

Предполагается, что 23 января 2021 года уникальная машина примет участие в военно-исторической реконструкции прорыва блокады Ленинграда, которую представят в поселке Заостровье неподалеку от Северодвинска.

Два года назад в Карелии поисковики нашли различные элементы танка Т-37А - боковые и верхние броневые листы, траки, колеса, части башни и другие детали.

По информации военно-патриотического клуба "Знамя Севера", в 1941-1942 годах этот танк участвовал в боях у озера Логиярви в составе 147-го разведывательного батальона, сформированного в Архангельске.

Поисковики загорелись идеей возродить героическую машину. На средства областного гранта они восстановили корпус, ходовую часть, башню и заднее управление, с помощью которого машина движется по воде. На все работы ушло более 750 тысяч рублей, в том числе собственные средства энтузиастов.