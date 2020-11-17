В Сыктывкаре бывшая сотрудница банка похитила более 21 миллиона рублей

В Сыктывкаре суд приговорил бывшую сотрудницу одного из банков к семи годам колонии за хищение и отмывание денежных средств.

Как сообщает городской суд Сыктывкара, на протяжении почти семи лет банковская служащая присваивала вверенные ей финансы различными суммами. Всего она похитила более 21 миллионов рублей.

Для легализации этих средств осужденная проводила с ними финансовые операции, которые маскировали происхождение денег. "Отмыть" удалось свыше 12 миллионов рублей.

По информации прокуратуры Коми, служащая вносила фиктивные сведения об обмене валюты клиентами, а также подделывала документы о вывозе наличности в другие офисы банка. Для этого она использовала муляж инкассаторской сумки.

Приговор пока не вступил в законную силу.