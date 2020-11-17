В Вологде двое неизвестных ограбили банк

В Вологде из офиса банка на улице Ленинградской двое грабителей похитили деньги. Полиция разыскивает подозреваемых, сообщили в УМВД по Вологодской области.

По данным полиции, все произошло около 09.30 во вторник. На пульт единой службы "112" обратились сотрудники банка.

На место сразу же выехала оперативная группа. Полицейские выяснили, что в это время в банк вошли двое неизвестных мужчин в масках. Они запугали сотрудников и похитили деньги. После этого скрылись.

Кстати, этот момент зафиксировали и видеокамеры, установленные на улице. Там заметно, как двое мужчин зашли в банк. Потом быстро вышли. Сразу же приехала полиция, которая не только работала в самом помещении, но и останавливала с проверкой проезжавшие автомобили.

Стражи порядка ищут похитителей денег. О сумме похищенных средств полиция не сообщает.