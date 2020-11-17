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17.11.2020 16:37
Рубрика: Экономика

В Заполярье через реку Тулому построят мост высотой 29 метров

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

На строящемся железнодорожном мосту через реку Тулому в Мурманской области, возведение которого ведется в рамках проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", смонтирован второй пролет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: https://vk.com/public194815300
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Конструкция длиной 144 метра и весом 1350 тонн установлена положение на отметке 29 метров от уровня воды. Предполагается, что мост через Тулому будет построен до конца года.

В строительстве применяются уникальные технологии, в том числе те, которые были опробованы при возведении Крымского моста. В самой высокой точке мост через Тулому имеет высоту 54,5 метра, его протяженность составит более 1,3 километра.

Справка "РГ"

Проект "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" предусматривает строительство на западном берегу Кольского залива терминалов по перевалке угля, нефти и нефтепродуктов, на восточном берегу - контейнерного терминала. На данный момент в рамках проекта строится железнодорожная ветка Выходной - Лавна, завершение которой намечено на  31 декабря 2021 года.

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