Вологодская область отстояла право снабжать школы и больницы местными продуктами

Вологодская область в суде отстояла право поставлять в образовательные и медицинские учреждения продукты собственного производства под региональным брендом. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Председатель комитета государственного заказа Александр Торопов отметил, что Вологодская область первой в России ввела дополнительный критерий для поставщиков продовольственных товаров. А по мнению Федеральной антимонопольной службы, это требование ограничивало конкуренцию.

Поэтому ФАС и отменила закупки, проводимые региональным комитетом госзаказа. В ведомстве уверены, что все системы сертификации, распространенные в стране, должны иметь одинаковые преимущества.

Арбитражный суд города Москвы отменил решение ФАС, в качестве главного приоритета отметив качество и безопасность местных товаров.

Власти Вологодчины уверены, что теперь производители при аукционных процедурах будут конкурировать между собой не за самую низкую цену, а за высокое качество продукции, которое обеспечено пристальным контролем на всех этапах: от сырья до конечного результата.