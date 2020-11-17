Зону платной парковки в центре Петербурга увеличат в пять раз

Бесплатно припарковаться в историческом центре Санкт-Петербурга станет еще сложнее. Власти города намерены увеличить зону платной парковки в пять раз.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина. По его словам, уже в следующем году будут спроектированы 14 тысяч дополнительных парковочных мест для центральных районов. А в 2022-м их введут в действие.

Сейчас, согласно данным городского центра управления парковками, в Петербурге насчитывается 2 799 платных машино-мест. Все они расположены в границах между Невским и Лиговским проспектами, набережной реки Фонтанки и Кирочной улицей. Новые зоны платной парковки тоже будут созданы в центральных районах. Список из 182 улиц обещают обнародовать в начале следующего года.

Чиновники не скрывают, что в городе ведется целенаправленная работа по "выживанию" автомобилистов из перегруженного исторического центра. Согласно новой модели транспортного обслуживания населения, приоритет отдается общественному транспорту. Планируется на четверть увеличить емкость подвижного состава, а также количество остановок вблизи медицинских и социальных объектов. А тем, кто все-таки хочет пользоваться личными автомобилями в центре города, придется нести дополнительные расходы.

Кстати

Уже в декабре 2020 года планируется открыть зону платной парковки емкостью 104 машино-места на улице Рубинштейна в центре Петербурга.