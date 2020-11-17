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17.11.2020 14:38
Рубрика: Общество

ФСБ рассекретила документы об зверствах фашистов в концлагере "Красный"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный" Фото: Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
Фото: Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"

В рамках всероссийского проекта "Без срока давности" архив Управления ФСБ по Республике Крым рассекретил архивные документальные материалы о зверствах нацистов в оккупированном Крыму в концлагере "Красный". Всего предано гласности более 730 документов на более чем 2200 листах. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе УФСБ по РК.

Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым
Как разыскивали нацистских преступников из Крыма и что с ними стало

Мемориальному комплексу "Концлагерь "Красный" переданы копии рассекреченных архивных документов, раскрывающих схемы и места расположения зданий концлагеря, мест массовых расстрелов и захоронений мирных граждан (в том числе так называемых "колодцев смерти"). Также стали общедоступными сведения об условиях содержания и пытках узников, о личностях советских граждан, уничтоженных в концлагере нацистами и их пособниками.

Сегодня в мемориальном комплексе в селе Мирное проходит круглый стол в рамках реализации Всероссийского проекта "Без срока давности". Его участники - историки, краеведы и депутаты Госсовета - подчеркнули, что сегодня как никогда важно установление всех обстоятельств вновь выявленных преступлений нацистов против мирного населения.

- Мы встречаемся в канун годовщины начала Нюрнбергского процесса, - отметил председатель комитета госсовета Республики Крым по информационной политике и связи Иван Манучаров. - Благодаря этому процессу всему миру стали известны факты об изуверских опытах над людьми, о массовом использовании спецпрепаратов умерщвления "Циклон А" и "Циклон Б", о так называемых душегубках-газенвагенах, газовых "банях", работающих без остановки днем и ночью мощных кремационных печах. Все, что только можно было изобрести запредельно жестокого, антигуманного и античеловеческого, было включено в арсенал фашистов.

Фото: Сергей Винник/ РГ
ФСБ рассекретила новые документы периода освобождения Крыма в 1944 году

Вновь рассекреченные УФСБ материалы, касающиеся изуверств фашистов в крымском концлагере "Красный", будут использованы в создании экспозиции и мемориальной стены музея, а также макета концлагеря.

Мемориал "Концлагерь "Красный" на месте крупнейшего в Крыму фашистского концентрационного лагеря в годы Великой Отечественной войны открыт в Симферопольском районе 8 мая 2015 года. Здесь фашисты убивали евреев, крымских подпольщиков и партизан. За два года в нем уничтожили до 15 тысяч человек в 20 ямах и девяти колодцах. Лагерь занимал площадь примерно три гектара. Условия содержания узников были бесчеловечными и изуверскими. В лагерных бараках была такая теснота, что если спящий на нарах узник переворачивался, спавшие с ним по соседству вынуждены были делать то же самое. Заключенным раз в сутки выдавали в день около 300 грамм хлеба и миску баланды без следов жира.

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